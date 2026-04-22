22 квітня, 11:41
У мережі з'явились перші кадри зі зйомок 3-го сезону "Венздей"
Основні тези
- Netflix розпочав зйомки третього сезону серіалу "Венздей", і перший кадр з'явився в мережі.
- У новому сезоні з'являться запрошені зірки, такі як Ліна Гіді, Ендрю Маккарті, Джеймс Ленс.
У лютому стало відомо, що Netflix офіційно розпочав роботу над третім сезоном серіалу "Венздей". Наразі тривають зйомки.
А тим часом у мережі вже з'явився перший кадр зі знімального процесу. Світлину опублікували на офіційній сторінці платформи в інстаграмі.
Яке фото зі зйомок "Венздей" шириться у мережі?
Поки що невідомо, як розвиватиметься сюжет нового сезону, однак творці вже почали інтригувати шанувальників, публікуючи кадри зі зйомок у соцмережах.
На новому фото головна героїня, роль якої виконує Дженна Ортега, позує біля Ейфелевої вежі в Парижі, тримаючи в руках аркуш паперу. Поруч із нею – її незмінний супутник, Річ (жива рука).
З Парижа – з жахом,
– ідеться в описі до фото.
Що варто знати про 3-ій сезон "Венздей"?
- Точна дата прем'єри третього сезону серіалу "Венздей" наразі невідома, однак, за словами творців, довго чекати не доведеться.
- На офіційній сторінці серіалу в інстаграмі повідомили, що в новому сезоні з'являться троє запрошених зірок: до акторського складу долучаться Ліна Гіді, Ендрю Маккарті та Джеймс Ленс.
- Крім того, у серіалі зіграють актори, про участь яких оголосили раніше. Зокрема, це Єва Грін, яка втілить сестру Мортісії Адамс, а також Вайнона Райдер, Крістофер Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган і Кеннеді Мойєр. Раніше про це повідомляло видання Variety. Однак наразі невідомо, які саме ролі вони виконуватимуть.
- Платформа Tudum, посилаючись на шоуранерів серіалу Альфреда Гофа та Майлза Міллара, зазначила, що в новому сезоні творці представлять нових учнів і вчителів, а також розкриватимуть давно забуті секрети родини Адамс.