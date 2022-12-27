Уроки гри на віолончелі та фехтування: все, чого навчилася Дженна Ортега для ролі Венздей

Серіал "Венздей" став дуже популярним і вразив акторською грою головних героїв. Дженні Ортезі, щоб приголомшливо зобразити культову Венздей. довелось освоїти безліч навичок.

На екрані Ортега здавалася такою самою різнобічною, як і головна героїня, яку вона зображала. Проте, багато з цих навичок були вивчені всього за пару місяців або навіть тижнів до зйомок, зокрема гра на інструменті з нуля, чи вивчення нової мови.

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Все, чого навчилася Дженна Ортега для ролі Венздей

Дженна Ортега зарекомендувала себе як талановита актриса, втіливши роль Венздей, яку у 1990-х роках грала Крістіна Річчі.

Віолончель

Ортега почала освоювати віолончель приблизно за два місяці до зйомок, до того вона не мала досвіду гри на цьому інструменті. Упродовж всього серіалу "Венздей" вона зіграла декілька пісень, включаючи Paint It Black гурту The Rolling Stones і Don't Stop групи Fleetwood Mac.

Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Netflix

Фехтування

Попри наявність дублера, Ортезі потрібно було навчитися фехтування, щоб добре виконати свою роль. У рекламному інтерв'ю для Netflix вона заявила, що відвідувала уроки фехтування двічі на тиждень, щоб вивчити цей вид спорту перед зйомками. У той час як її дублерка, Єнні Умбхау зрештою виконала багато сцен фехтування замість неї, Ортега завершила деякі з них сама, і навіть Умбхау похвалила її, заявивши, що "вона надерла дупу в хореографії фехтування!".



Єнні Умбхау та Дженна Ортега / Фото з соцмереж

Стрілянина з лука та веслування на каное

Для зйомок у серіалі "Венздей", Ортега мала вміти стріляти з лука і веслувати. За даними The New York Times, цього вона навчилася лише за декілька днів до фільмування. Мало того, що вона жодного разу не моргала у сценах, так ще й усі навички продемонструвала ідеально.

Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Netflix

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Танці

Вірусний танець, який Венздей виконала в четвертому епізоді середовища "Горе, яка ніч", насправді був поставлений Ортегою. Хоча це було досить навдивовижу, особливо з огляду на шалену популярність сцени в соціальних мережах, Ортега не мала досвіду танців чи хореографії.

Знаменитість мала всього близько тижня, щоб поставити хореографію і пропрацювати рухи. Натхненням для танцю Ортеги служили танцювальні рухи, популярні серед гот-груп 1980-х років і в гот-клубах, як вона розповіла The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Враховуючи, що вона не мала попереднього досвіду, вона поділилася, що почувала себе дуже невпевнено під час зйомок цього епізоду. А також, пізніше виявилося, що вона хворіла на коронавірус під час зйомок тої сцени.

Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Netflix

Німецька мова

Готуючись до ролі Венздей, Ортега вчила німецьку мову. Навчання почалося за тиждень до зйомок певної сцени. Німецькомовні глядачі відзначили сильний американський акцент Ортеги та слова, які вона вимовляла досить схвильовано.



Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Netflix