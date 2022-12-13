"Венздей усміхається": Netflix показав невдалі дублі з серіалу про сімейку Аддамс

"Венздей" б’є усі рекорди за переглядами, проте Netflix продовжує підігрівати інтерес авдиторії до серіалу. Стрімінг показав добірку невдалих дублів зі знімального майданчика.

Для шанувальників шоу цікаво було глянути на веселу добірку невдалих дублів, адже там Дженна Ортега у ролі Венздей посміхається і почувається дуже вільно. Дехто з користувачів зауважив, що навіть більше, ніж упродовж усіх 8 серій проєкту.

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Невдалі дублі серіалу "Венздей"

Попри похмуру атмосферу шоу, знімання було надзвичайно веселим. Творці проєкту вирішити показати залаштунки та офіційно поділилися добіркою з невдалими дублями.

У ролику ми бачимо режисера Тіма Бертона, а також Венздей, яка забуває текст і робить кумедні гримаси, Мортисію з Гомесом, які весело співають у машині, та Енід, яка отримує ліхтариком по голові.

Невдалі дублі "Венздей": дивіться відео онлайн

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Нагадаємо, у перший тиждень прем’єри його дивилися у 93 країнах світу майже 342 мільйони годин. В Україні "Венздей" також займає перше місце серед англомовних переглядів Netflix.

Серіал із королевою жахів Дженною Ортегою в головній ролі розповідає про юну Венздей Аддамс, яка хоче розгадати таємницю монстра у своїй новій школі, Академії Nevermore. Дівчина не терпить маніпуляцій, образ та знущань з себе. Але, коли зустрічається з однолітками, які володіють надприродними силами, ми бачимо чимало моторошних моментів.

Серіал отримав 13+ за страх, мову та насильство, тому деякі кадри можуть виявитися надто загадковими та страшними для дітей віком до 13 років. Що треба знати про "Венздей" перед переглядом із дітьми – читайте за посиланням.

"Венздей": дивіться трейлер серіалу