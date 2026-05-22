Про це зірка серіалу "Підміна" розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла, що Юрій Висоцький не намагався з нею зв'язатися після того, як вона публічно заявила про домагання. Проте акторці почали погрожувати його колишні студенти.

Зірка серіалу "Підміна" зізналась, що їй було складно згадувати про домагання Висоцького, але зауважила, що якби не зробила цього, то не пробачила б собі.

У мене було відчуття, що я недостатньо зробила для того, аби уберегти дівчат – тих, хто після нас прийшов. Так, писали, що це неправда, наш майстер не такий, це все брехня. Дівчина, яка випустилась, записувала мені голосові, погрози: "Коли я тебе побачу, ти за все відповіси",

– розповіла Мішаєва-Яковлєва.

Акторка додала, що суспільство досі виправдовує таких людей як Висоцький та їхні вчинки. Ба більше, Вероніка поділилась, що чула, що він намагається повернутися до викладання в університеті.

Для довідки! Торік колишні студенти Юрія Висоцького звинуватили його в неетичній поведінці та психологічному насильстві. Після скандалу чоловіка відсторонили від роботи у КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого до закінчення службової перевірки. Водночас сам викладач звинувачення заперечував.

Нагадаємо, що на захист викладача КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого став народний артист України Богдан Бенюк. Мішаєва-Яковлєва розповіла, як відреагувала на слова актора.

З усією повагою, були різні чутки про цю людину, який він як особистість. Я жодним чином не хочу заходити в якісь з'ясування. Це прикро. Мені прикро,

– сказала вона.

Що Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла про домагання Висоцького?

Торік в інтерв'ю Аліні Доротюк Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла, що на другому курсі навчання у КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого вона та інші студенти поїхали у відрядження. Вони мали щодня їздити Луганською та Донецькою областями та виступати у різних населених пунктах. Це було у 2016 – 2017 роках.

Ми їхали всім курсом у кількох автобусах. Висоцький Юрій Пилипович підкликав, щоб я сиділа поруч. У якийсь момент я відчула, що знову починається ось ця рука на колінці. І вона, на здивування, почала підійматися. Ця рука підіймалася вище і вище. Я розуміла, що, напевно, він хоче доторкнутися до моїх геніталій,

– пригадала акторка.

Мішаєва-Яковлєва додала, що все відбувалось дуже повільно та майже непомітно. На щастя, вона скинула руку Висоцького. Зірка серіалу "Підміна" зізналась, що була шокована.

Коли вони приїхали на місце призначення, викладач удавав, що нічого не сталося. Вероніка розповіла, що навколо був ліс, і в неї виникли думки про самогубство.

Я дійсно думала, що єдиний вихід – це піти й повіситися. Бо у мене трохи зламався світ. Я не дуже була готова, мені 17 років. Я ставилась до (Висоцького – 24 Канал) як до майстра. Я з Харкова приїхала. Він – ніби мій батько, майстер – це щось святе. І тут відбулась ця історія,

– пояснила Мішаєва-Яковлєва.

Акторка зізналась, що цей інцидент "підломив" її. Дівчина не знала, що робити, й не могла нікому розповісти про те, що сталося. Згодом Висоцький почав з'ясовувати, які між ними стосунки.