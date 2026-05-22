Зірка серіалу "Підміна" розчарована позицією Бенюка у скандалі з домаганнями в КНУТКіТ

Акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва, яка знялася в популярному серіалі "Підміна", зізналася, що розчарована позицією народного артиста України Богдана Бенюка та колишнього викладача Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Причиною розчарування акторки стала позиція Богдана Бенюка щодо скандалу із домаганнями у КНУТКіТ. Про це Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Як відомо, акторка під час навчання на другому курсі зазнала домагань із боку викладача Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого Юрія Висоцького. Вероніка Мішаєва-Яковлєва та викладач разом з іншими студентами поїхали в тур з виставами у прифронтові міста Донецької та Луганської областей. В автобусі Мішаєва-Яковлєва сиділа поруч із Висоцьким.

На нас лежали реквізити й костюми. В якийсь момент відчуваю руку на коліні, яка підіймається все вище. Я зрозуміла, що він (Юрій Висоцький, – 24 Канал), напевно, хоче торкнутися до моєї геніталії. Це відбувалося дуже повільно і непомітно. У мене вистачило (сил, – 24 Канал) скинути цю руку. Це був повний шок,

– розповідала акторка і зізналася, що після цього інциденту вона просто хотіла "повіситися".

Вероніка Мішаєва-Яковлєва не єдина студентка, хто звинуватив Юрія Висоцького в неетичній поведінці, тож на тлі цього скандалу викладача відсторонили від роботи у КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого до закінчення службової перевірки. Водночас сам Висоцький звинувачення заперечує.

На захист став його колега Богдан Бенюк.

Висоцький – хороший спеціаліст. Те, що вони говорять – це внутрішня кухня, яку має розхлібати Висоцький і ті невдалі студентки, студенти, яких в університеті дуже багато,

– сказав він.

Цей коментар і розчарував Вероніку Мішаєву-Яковлєву. "З усією повагою, були різні чутки про цю людину, який він як особистість. Я жодним чином не хочу заходити в якісь з'ясування. Це прикро. Мені прикро", – сказала акторка.

Нагадаємо, що раніше наша редакція писала розгорнутий матеріал про скандал навколо викладачів КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого – Андрія Білоуса, Юрія Висоцького та Володимира Талашка, яких звинуватили у неналежній поведінці щодо студентів.