Я негайно зітру це, – чому Вес Андерсон не в захваті від трендових відео у стилі його фільмів

Американський режисер Вес Андерсон не розуміє трендових відео у тіктоці, які імітують його режисерський стиль. Втім, за останні місяці такі ролики користуються шаленою популярністю у користувачів.

У новому інтерв’ю режисер фільмів "Французький вісник" та "Місто астероїдів" пояснив, що "тримає цю тенденцію на відстані витягнутої руки". Крім цього, Андерсен попросив своїх друзів та підписників не надсилати йому будь-яких відео, натхнених його стилем.

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Вес Андерсон не в захваті від трендових відео у стилі його фільмів

Режисер зізнався: "Я намагаюся захищати себе від того", і доповнив, що якщо хтось йому надішле подібні ролики, то він негайно зітре це і скаже: "Будь ласка, вибачте, не надсилайте мені те, що люди роблять зі мною".

Я не хочу на це дивитися. Це хіба те, що я роблю? Це те, що я маю на увазі? Я не хочу бачити, як хтось думає про те, ким я намагаюся бути, тому що, Бог його знає, я міг би почати це робити,

– сказав Андерсен.

У вірусній тенденції користувачі тіктоку, інстаграму та інших соцмереж наслідують стиль Андерсона, знімають день з власного життя, або адаптовують класичні фільми відповідним чином.

Нагадаємо, наступна картина Веса Андерсона "Місто астероїдів" вийде 22 червня. Фільм, який дебютував і отримав визнання в Каннах минулого місяця, вважають романтичним коміксом, який містить "поетичну медитацію про сенс життя".

У новій американській експериментальній історії зіграються такі актори:

Том Генкс,

Скарлетт Йоганссон,

Едріан Броуді,

Віллем Дефо,

Тільда Свінтон,

Марґо Роббі.

"Місто астероїдів" – це також продовження любовного листа Андерсона "Французький вісник" до журналістів, який вийшов у жовтні 2021 року.

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