І в горі, і в радості: найкращі весілля у кіно, які обожнюють глядачі

Не секрет, що весілля улюблених героїв – це неабияке щастя. Адже, що може бути кращим, ніж коли їхні долі переплітаються й стають одним цілим.

24 Канал вирішив пригадати декілька яскравих весіль, які найбільше запам'ятались публіці.

Белла й Едвард ("Сутінки. Сага. Світанок: Частина 1")

Весілля цієї пари стало одним із найочікуваніших у вампірській сазі.

Церемонія була розкішною, адже проходила просто неба в оточенні чималої кількості квітів – для зйомок використали тисячі гліциній, щоб створити справжню казку.

Сукня Белли була створена модним домом Carolina Herrera й одразу стала трендом серед наречених у всьому світі.

Весілля Белли й Едварда / Кадр із фільму

Коул і Фібі ("Усі жінки – відьми")

Весілля цієї пари називають одним із найтрагічніших. Фібі виходить заміж за Коула, не знаючи всієї правди про його темну сутність. Церемонія одруження стає переломним моментом, адже цей шлюб пов'язує відьму з демоном, через що запускається чимало драматичних подій.

Весілля Коула й Фібі / Кадр із серіалу

Моніка і Чендлер ("Друзі")

У 7 сезоні серіалу весілля цих героїв стало однією з найзворушливіших подій. Моніка завжди мріяла про ідеальну церемонію, та напередодні важливого дня Чендлер тікає, злякавшись відповідальності.

Та все ж вони одружуються. Цікавий факт, що церемонію проводив Джої, який отримав спеціальну "ліцензію" онлайн.

Весілля Моніки й Чендлера / Кадр із серіалу

Емі та Шелдон ("Теорія великого вибуху")

Їхнє весілля в 11 сезоні стало справжнім подарунком для фанів. Шелдон навіть до шлюбу підійшов по-науковому, однак у день весілля поставив почуття вище за логіку.

Емі з'явилась у розкішній сукні, однак навіть у цей момент пара не може припинити думати про наукове відкриття, що відповідає їхньому стилю кохання.

Шелдон Купер та Емі Фара Фаулер / Кадр із серіалу

Шрек і Фіона ("Шрек")

Мабуть, було б не правильно опустити цю пару, хоч вона й походить зі світу мультиплікації.

Наприкінці першої частини Фіона зробила вибір – залишитись у перевтіленому образі людожерки замість людини, щоб бути разом із коханим.

Їхня церемонія перетворилась на веселу вечірку з танцями й сміхом, а далі на наречених чекав медовий місяць.

Весілля Шрека і Фіони / Кадр із мультфільму

