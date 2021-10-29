"Вічні" отримали найнижчий рейтинг від критиків серед фільмів Marvel

Нова стрічка від Marvel "Вічні" отримала найнижчі оцінки від критиків з усього кіновсесвіту студії. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 4 листопада 2021 року.

Раніше стало відомо, що сума попередніх продажів квитків на перші дні прем'єри супергеройської стрічки "Вічні" склала більше, ніж попередньо зібрали за "Чорну вдову" – 2, 6 мільйонів доларів. Режисеркою фільму стала Хлої Чжао, яка на Оскарі 2021 року отримала перемогу за свою картину "Земля кочівників" у номінації за найкращу режисерську роботу.

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На незалежному порталі Rotten Tomatoes рейтинг від кінокритиків склав 63% на основі 100 рецензій критиків із середньою оцінкою 6 з 10. Таким чином, поки що стрічка зайняла своє місце після "Неймовірного Галка" (67% із середньою оцінкою 6,2) та "Тора 2" (66% із середньою оцінкою 6,2).

"Вічні" настільки зайняті демонстрацією того, на що вони здатні і куди можуть піти, що ігнорують і не беруть до уваги те, що вони дійсно можуть зробити. Під м'якими, приємно освітленими та затишними поверховостями цього фільму ховаються справжні дилеми, справжні битви інтересів,

– написав критик з Rolling Stones.

Рейтинг на Metacritic склав ще менше – 56 балів зі 100 на основі 31-го відгуку. Звісно, це більше, ніж у "Тора 2" (54 бали), але нижче, ніж у "Залізної людини 2" та "Тора" (по 57 балів).

"Вічні" 2021: дивіться трейлер фільму