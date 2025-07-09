Не робили розтин тіла: лікарі назвали точну причину смерті голлівудського актора Майкла Медсена

3 липня 2025 року у власному будинку знайшли тіло мертвого голлівудського актора Майкла Медсена. Він популярний серед глядачів, як герой фільмів легендарного Квентіна Тарантіно.

На момент смерті актору було 67 років. Лише тепер лікарі назвали точну причину його смерті. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання NBC4 Los Angeles.

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Лікарі розкрили причину смерті голлівудського актора Майкла Медсена: що сталось

Майкл Медсен помер від серцевої недостатності – про це повідомили лікарі. Причиною погіршення його стану стали серцеві захворювання, ускладнені тривалою алкогольною залежністю.

Розтин тіла не проводився: свідоцтво про смерть підписав кардіолог, який лікував актора. Тим часом правоохоронні органи дійшли висновку, що смерть зірки Голлівуду настала з природних причин.

Нагадаємо, що Майкл Медсен здобув славу завдяки ролям зухвалих негідників у фільмах "Скажені пси" та "Убити Білла: Частина 2" та багатьом іншим.