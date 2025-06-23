Розслідування, що захоплюють: 4 серіали, які варто подивитися фанам "Відділу нерозкритих справ"

Новий серіал "Відділ нерозкритих справ" від Netflix завоював любов публіки оригінальною атмосферою, захопливим сюжетом та вдалою грою акторського складу. Похмуре й напружене шоу розповідає про Карла Морка, який разом з командою займається складними забутими справами.

Серіал складається всього з 9 епізодів, тому його легко можна переглянути за кілька днів. Якщо вам хочеться подібної атмосфери, редакція Кіно 24 підготувала кілька кримінальних драм, які також варті перегляду.

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"Бродчерч"

Серіал розповідає про вбивство 11-річного Денні Латімера. За розкриття справи береться детективка Еллі Міллер, а згодом до неї долучається інспектор Алек Гарді. Упродовж розслідування розкриваються похмурі таємниці та прихована напруга у містечку Бродчерч.

Головні герої серіалів – Алек Гарді та Карл Морк – дуже подібні. Вони практичні, талановиті та водночас замкнуті в собі. "Бродчерч" неодноразово відзначали за сюжетні лінії та акторську гру, тож його обов'язково варто подивитися.

"Бродчерч": дивіться трейлер онлайн

"Повільні коні"

Шпигун з військової розвідки після серйозних помилок опиняється у відділі для невдах, де працюють ті, хто провалили свою роботу, але ще не були звільнені. Їх називають "кульгавими кіньми". На цих працівників чекає нудна паперова робота і глузування з боку шефа. Але й ці "повільні коні" беруть участь у розслідуваннях важких справ.

Подібно до "Відділу нерозкритих справ", цей серіал розповідає про недооцінених детективів-аутсайдерів з непростим минулим. Але вони демонструють блискучу роботу, виконуючи складні завдання.

"Повільні коні": дивіться трейлер онлайн

"Незабутий"

Будівельники знаходять скелет молодого чоловіка. Слідчі встановлюють насильницьку причину смерті. Професійні детективи вирішують взятися за справу, адже забутих вбивств не буває.

Британська драма є однією з тих, що стала натхненням для "Відділу нерозкритих справ". Вони мають схожі сюжетні лінії, адже центром уваги є, власне, нерозкриті справи.

"Незабутий": дивіться трейлер онлайн

"ДНК вбивці"

У 2004 році у шведському містечку стається подвійне вбивство – маленького хлопчика й літньої жінки. Слідчий Йон починає вести розслідування, але йому ніяк не вдається знайти злочинця. Він повертається до нього через 16 років і звертається до генетика, щоб знайти вбивцю через ДНК.

Обидва серіали зосереджуються на складних справах і їхніх розслідуваннях. Це захопливі історії, від яких складно відірватися.

"ДНК вбивці": дивіться трейлер онлайн