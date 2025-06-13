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Кіно Кінодобірки Мережа просто гудить: чесні відгуки українців про новий сезон "Джинні та Джорджії"
13 червня, 12:22
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Мережа просто гудить: чесні відгуки українців про новий сезон "Джинні та Джорджії"

Ольга Паньків
Основні тези
  • Прем'єра третього сезону серіалу "Джинні та Джорджія" викликала значний резонанс серед глядачів.
  • Користувачі тіктоку активно діляться своїми враженнями та відео з улюбленими моментами серіалу.

Нещодавно відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Джинні та Джорджія". Стрічка одразу підкорила серця глядачів.

Наразі мережа просто гуде відгуками та роликами, присвяченими найяскравішим моментам нового сезону. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку найпопулярніших відео з тіктоку, що активно ширяться мережею.

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Відгуки 3 сезон серіалу "Джинні та Джорджія"

У мережі тікток глядачі активно діляться улюбленими моментами із серіалу та залишають відгуки. 

Багато хто зазначає, що не очікував, що третій сезон "Джинні та Джорджії" буде таким сумним. Дехто публікує свої найулюбленіші сцени, а інші – засуджують вчинки головної героїні. 

Ось добірка відеороликів:

@vvi_tori

тупо квін

♬ оригінальний звук - vvi_tori

@anneli_soul Ми чекали на їх повернення 2,5 років і ось довгоочікуване продовження історії Джинні і Джорджії #ginnyandgeorgia #ginnymiller #antoniagentry #marcusbaker #felixmallard #georgiamiller #briannehowey #джиннііджорджія #джиннійджорджія #netflix #нетфлікс #любов #serial #серіали #серіалиукраїнською #українськийдубляж ♬ оригінальний звук - ??????? | ??
@vvi_tori

написала журналістка

♬ оригінальний звук - vvi_tori
@juliesh.art Недооцінена сцена? #ginnyandgeorgia #джиннііджорджія ♬ Skin and Bones - David Kushner
@juliesh.art #ginnyandgeorgia #рекомендації ♬ son original - Tiboedits

До речі, ми показали, як виглядають актори серіалу "Джинні та Джорджія" у реальному житті. Декого із них просто не впізнати. Дивіться фото – за посиланням.