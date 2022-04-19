"Виділіть мільярди": Еллен Дедженерес закликала світових лідерів краще підтримувати Україну

Відома ведуча найпопулярнішого ток-шоу у США The Ellen DeGeneres Show Еллен Дедженерес вперше підтримала Україну. Вона закликала світових лідерів більше допомагати українським біженцям.

Відеозвернення до світових лідерів ведуча поширила у своєму інстаграмі. Там в Еллен Дедженерес 117 мільйонів підписників.

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Еллен Дедженерес закликала світ допомогти біженцям з України

Вітаю! Я Елен Дедженерес, і я підтримую Україну,

– такими словами американська зірка розпочала своє відео.

"Сьогодні я звертаюся до світових лідерів, які вирішуватимуть, як підтримати українських біженців і переміщених осіб у всьому світі, які вкрай потребують ваших негайних дій. Я знаю, ви скоро зустрінетеся, щоб вирішити, яке фінансування надати, і я закликаю вас робити правильні речі. Будь ласка, підтримайте біженців і виділіть мільярди, яких вони так потребують. Будь ласка, заступіться за біженців з України й надайте їм допомогу!", – наголосила ведуча.

Дедженерес зі словами: "Вони розраховують на нас", зауважила, що світові лідери обов’язково мають ще краще підтримати Україну.

"Понад 80 мільйонів людей у всьому світі були змушені залишити свої будинки через конфлікти, насильство, переслідування або порушення прав людини. Ми повинні #StandUpForUkraine і, щоб біженці у всьому світі отримали підтримку, якої вони потребують зараз", – зазначила зірка.