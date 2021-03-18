Кессі Клер зіграє чародійку Філіппу Ейльхарт у 2 сезоні "Відьмака": фанати палко сперечаються

Шанувальники "Відьмака" з нетерпінням чекають другого сезону, зйомки якого підходять до завершення. У новому сезоні з'явиться безліч нових персонажів, і героїня Філіппа Ейльхарт – одна з найочікуваніших.

ЗМІ повідомляють, що чарівницю Філіпу Ейльхарт зіграє акторка Кессі Клер. Не так давно ми могли її бачити у "Дивному новому світі".

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До цього акторка грала у "Смертельних перегонах 4" та мала невеликі ролі в "Красуні та чудовисько" і "Mamma Mia! 2".

Філіппа Ейльхарт – улюблениця фанатів

У світі "Відьмака" Філіппа Ейльхарт є дуже важливою героїнею. Вона відома шанувальникам книг і ігор як одна з найблискучіших і могутніх чарівниць на континенті.

Вона одна з небагатьох магів, які опанували мистецтво поліморфізму. За бажанням Філіппа Ейльхарт може перетворюватися в сову.

Попри свою молоду зовнішність, за книгами їй не менше 300 років. Вона холоднокровна та безсердечна, але також її люблять і як культову ЛГБТ-персонажку, яка "втратила смак до чоловіків".

Думки фанатів серіалу розділилися. Деякі вважають, що це чудовий вибір і акторка ідеально підходить на роль Філіппи Ельхарт. Багато фанатів пишуть, що риси акторки ідеально збігаються з ігровою версією персонажки.

Попри це, багатьох прихильників світу "Відьмака" не влаштував колір шкіри Кессі.



Кессі Клер та Філіппа Ейльхарт / Фото Redanian Intelligence

"Відьмак 2": коротко про серіал

Перший сезон "Відьмака" від Netflix став дуже успішним, тож проєкт продовжили. Зйомки нових серій стартували у лютому 2020 року, але згодом їх довелося відкласти через пандемію коронавірусу. Роботу над проєктом відновили аж у серпні.

Всіх деталей сюжету не розкривають. Однак відомо, що Геральт з Рівії привезе Циріллу до табору Відьмаків. Він буде переконаний, що Йенніфер померла у битві при Соддені, тож зосередиться на тому, щоб виконати своє призначення і врятувати дівчинку.

Коли почнеться боротьба за владу й на могутню Циріллу розпочнеться полювання, Геральт розкриватиме все більше таємниць про її сили. А допоможе йому в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке.

Головні ролі у серіалі "Відьмак 2" отримали:

Генрі Кавілл;

Аня Челотра;

Фрейя Аллен;

Кім Бодніа;

Джої Беті;

Крістофер Хівью;

Пол Булліон;

Ясен Атор;

Агнес Борн;

Аїша Фаб'єн Росс.

Точна дата прем'єри поки що не відома. Поки що проєкт планують реалізувати до кінця 2021 року.