"Відьмак" 3 сезон: нові деталі продовження про пригоди Геральда

Лорен Шмідт, шоураннерка "Відьмака", розказала, що роботу над сценарієм третього сезону серіалу завершили. Про дату релізу ще поки невідомо.

Третій сезон ґрунтується на ще одній книзі із саги Анджея Сапковського Година зневаги. За словами Лорен, це її найулюбленіша книга.

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Творчий процес зараз тільки починається. У нас є сценарій, і тепер ми запросимо режисерів, повернемо акторів, почнемо копати вглиб і вшир, розмірковувати та переконуватись, що це ідеальний сезон,

– заявила Лорен Шмідт.

"Відьмак" відразу після випуску першого сезону у 2019 році, став одним із найуспішніших оригінальних проєктів Netflix. Прем’єра другого сезону відбулася 17 грудня 2021 року.

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Нагадаємо, нещодавно у межах двогодинного стріму творці серіалу показали спеціальний "Путівник для новачка" по світу епічного серіалу. Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського.

"Відьмак" 2 сезон: дивіться трейлер