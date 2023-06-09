"Хаос наближається": Netflix показав повноцінний трейлер 3 сезону "Відьмака"

У межах фестивалю Summer Game Fest Netflix презентував повноцінний трейлер довгоочікуваного "Відьмака". Перші п’ять серій 3 сезону вийдуть 29 червня, інші три епізоди – 27 липня.

Третій сезон став адаптацією роману "Час презирства", який є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського. До головної ролі Ґеральт із Рівії повернувся Генрі Кавілл.

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"Відьмак" 3 сезон: трейлер і сюжет

Третій сезон "Відьмака" стане останнім для Генрі Кавілла. Далі актора замінить Ліам Гемсворт.

У свіжому трейлері продемонстрували майже все, чим відомий серіал: криваві битви, жахливі монстри, вогняна магія та Ґеральт, який виглядає дуже незграбним у новій пригоді. І, звичайно, він витрачає багато часу на розмови про те, наскільки він нейтральний.

У трейлері також глядачам розповіли трохи більше про те, чого варто очікувати від третього сезону. За сюжетом, Ґеральт (Генрі Кавілл) проживає на віддаленому місці разом зі своєю улюбленою чародійкою Єнніфер (Аня Чалотра). Вони спільно виховують свою прийомну дочку Цірі (Фрея Аллен), і навчають її різних майстерностей. Проте, їхнє минуле не дає їм спокою й тут.

Крім них, велику роль у цьому сезоні відіграє бард Любисток (Джої Бейті), який, ймовірно, у третьому сезоні стане бісексуалом.

"Відьмак" 3 сезон: дивіться трейлер

Нагадаємо, наприкінці травня повідомили, що серіал "Відьмак" матиме 5 сезонів. За інформацією Forbes, Netflix витратив приблизно 318,7 мільйона доларів на виробництво медіа у всесвіті – ці витрати включають 16 епізодів основного шоу, розділених на два сезони, а також серіал "Відьмак: Походження", який складається з чотирьох серій.