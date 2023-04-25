"Все змінюється": Netflix показав перший трейлер 3 сезону "Відьмака"

Netflix представив перший тизер-трейлер третього сезону серіалу "Відьмак". До головної ролі повернувся Генрі Кавілл.

Цікаво, що третій сезон "Відьмака" буде поділений на дві частини. Перші п’ять серій вийдуть 29 червня. Інші три епізоди – 27 липня.

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"Відьмак" 3 сезон – що відомо

Як відомо, третій сезон стане адаптацією роману "Час презирства", який є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського.

"Все змінюється", – йдеться у ролику. – Тепер я вперше розумію справжній страх", – вимовляє Кавілл у ролі Геральта з Рівії.

"Відьмак" 3 сезон: дивіться тизер-трейлер

Окрім тизеру, Netflix також представив постер серіалу та офіційний синопсис третього сезону. "Поки монархи, маги та звірі Континенту змагаються за її затримання, Геральт веде Цирі (Фрейю Аллан) у підпілля, сповнений рішучості захистити її. Єнніфер (Аня Чалотра), якій довірено магічне навчання Цирі, веде їх у захищену фортецю Аретуза, де вони сподіваються дізнатися більше про невикористані сили дівчини; натомість вони виявляють, що опинилися на полі битви політичної корупції, темної магії та зради. Вони мають дати відсіч, поставити все на кін — або ризикують назавжди втратити одне одного".

Постер серіалу "Відьмак" / Netflix

29 жовтня Кавіл оголосив, що залишає серіал Netflix і що Ліам Гемсворт візьме на себе участь у четвертому сезоні. Це сталося, попри початковий план продюсерів залишити актора на сім сезонів.