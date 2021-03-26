Віднайшли фільм про гуцулів, який вважали втраченим: його виклали в мережу

Активісти проєкту "Львівський Фотомузей" виклали у вільний доступ останній фільм Юліана Дороша "Біля джерел народної творчості". Фільм знімали на Косівщині у період з 1963 по 1971 рік.

Стрічку, яку вважали втраченою, знайшли в березні 2020 року у помешканні родини Дорошів. Плівка лежала в металевій коробці без жодних плівок чи написів.

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Зі згоди пана Ігоря Кожана та пані Тетяни Крушельницької Ігор Ткачик взяв плівку додому, аби з'ясувати зміст відзнятого матеріалу.

Того ж вечора Ткачик визначив, що на плівку записаний фільм Юліана Дороша "Біля джерел народної творчості. Кінонариси про гуцульських народних майстрів".

В титрах фільму чітко вказано, що автором фільму є Юліан Дорош, а стрічка знята на Косівщині (Львів) у 1965 – 1971 роки. Тож оригінальні тири не залишили підстав для сумніву в авторстві, місцевості та часу зйомок картини.

Факти про стрічку:

Фільм розповідає про народних майстрів різного напрямку Гуцульщини.

Стрічка триває близько 36 хвилин.

Переважно картина знята на чорно-білу плівку, але вона містить кольорові вставки.

На плівці відсутня звукова доріжка, але сам фільм знятий на 16-тиміліметрову кіноплівку. З цього можна зробити припущення, що стрічка була озвучена в студійних умовах, але звукова доріжка втрачена або її не існувало зовсім.

Ігор Ткачик, який оцифрував фільм, додав свою версію звукового супроводу для зручності сприйняття.

Фільм "Біля джерел народної творчості": дивіться онлайн