Ви їх точно бачили: популярні близнюки серед відомих акторів

Глядачі часто не знають, що той чи інший актор мають дуже схожого до себе родича. Деякі з них не мають професійної актрорської кар'єри, однак іноді підміняли своїх кровних на знімальному майданчику.

Очевидно, що про всіх розповісти не вдасться, тому 24 Канал обрав лише деяких з них.

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Коул і Ділан Спроус

Брати здобули популярність завдяки серіалу Disney "Все тіп-топ, або життя Зака і Коді". Ще немовлятами вони почали зніматись у кіно, а після перерви Коул став зіркою серіалу "Рівердейл". Ділан ж віддає перевагу власним кінопроєктам і бізнесу.

Коул і Ділан Спроус / Фото Getty Images

Мері-Кейт та Емілі Олсен

Сестри стали знаменитими ще в дитинстві, зігравши одну роль Мішель Таннер у серіалі "Повний дім", коли їм не було й року. Згодом вони підкорили мільйони глядачів своєю харизмою та з'явилися в таких популярних стрічках, як "Двоє: я і моя тінь", "Миттєвості Нью-Йорка", "Паспорт до Парижа" та багатьох інших.

Згодом вони залишили акторську кар'єру. Таке рішення прийняли через те, що постійна увага преси, життя під прицілом камер і майже повна відсутність приватності з роками стали для них надто виснажливими. Дівчата створили модний бренд The Row, ставши одними з найвпливовіших дизайнерок у світі моди.

Сестри Олсен у фільмі "Двоє: Я і моя тінь" / Кадр із фільму

Ешлі Олсен перебуває у шлюбі з художником Луї Айснером. У 2023 році подружжя стало батьками сина. Мері-Кейт Олсен раніше була одружена з французьким банкіром Олів'є Саркозі. Після розлучення у 2021 році про її особисті стосунки майже нічого не відомо.

Джеймс та Олівер Фелпс

Британські брати-близнюки найбільше відомі ролями Фреда та Джорджа Візлі у фільмах про Гаррі Поттера. Цікавий факт, на кастингу вони спеціально перевіряли, хто з них найкраще підходить на роль Фреда, а хто – Джорджа. На той момент у хлопців не було жодного акторського досвіду.

Після успіху у згаданій франшизі, Джеймс знявся у фільмі жахів, а Олівер – у біографічному фільмі про життя Пікассо. Згодом разом знялись у декількох фільмах.

Джеймс та Олівер Фелпс / Фото з соцмереж

Сьогодні брати не знімаються у фільмах, однак мають роль ведучих. Також віддають перевагу благодійності й активно займаються спортом.

Лінда та Леслі Гамільтон

Леслі не була професійною акторкою, однак допомогла своїй сестрі Лінді під час зйомок "Термінатора 2: Судний день", виконуючи сцени, де одночасно мали з'являтись дві однакові героїні. Це дозволило створити ефект, який на початку 90-х років виглядав революційно.

Top story: @summerglaucom: 'Linda Hamilton’s twin sister, Leslie Hamilton Freas (photographed below at the T2 premiere), has passed away at age 63.

In addition to her work as a nurse, Leslie played her sister’s stunt do… pic.twitter.com/OcpdS5Hc2n, see more https://t.co/zTRzr5ZkIU — chrisdvanne (@chrisdvanne) September 1, 2020

На жаль, Леслі померла у 2020 році. На момент смерті їй було 63 роки. Родина вирішила не розголошувати причину смерті.

Шон й Аарон Ешмор

Брати-близнюки побудували окремі акторські кар'єри, хоча глядачі їх доволі часто плутають. Шон відомий роллю Айсмена у фільмах "Люди Ікс", а Аарон – серіалами "Таємниці Смолвіля" та "Кілджойс". Чоловіки жартують, що іноді фанати просять автограф "не в того" близнюка.

Шон й Аарон Ешмор / Фото з соцмереж

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