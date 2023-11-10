Актори, які не дожили до 30: що забрало життя народних улюбленців

Чимало всесвітньо відомих акторів отримали визнання, або навіть Оскар уже посмертно. Дехто з них навіть встиг відчути, наскільки полюбився кінолюбам після прем'єри стрічок.

Отож 24 Канал підготував для вас перелік талановитих особистостей, чий потенціал не був повністю розкритим глядачам через використання психотропних речовин чи інші трагічні обставини.

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Відомі актори, які померли до 30

Джин Харлоу

Акторка померла у 26 років через серйозні проблеми з нирками, які виявили в Джин прямо на знімальному майданчику. Вона була однієї із найуспішніших акторок 1930-х років. Джин Харлоу, здобула величезну популярність завдяки своєму образу веселої та яскравої жінки з підкресленою сексуальністю. Вона отримала статус секс-символу десятиліття і була відома як "Платинова блондинка" і "Білява бомба". Протягом своєї 10-річної кінокар'єри вона зіграла у 36 фільмах, а у 1999 році Американський інститут кіномистецтва визнав Джин Гарлоу однією з найвидатніших кінозірок століття. Утім, серйозні проблеми зі здоров'ям перекреслили усі її амбіції всього за 9 днів.



Джин Харлоу у фільмі "Обід о восьмій" / MGM

Джеймс Дін

Актор помер у 24 роки, внаслідок аварії. Навіть попри коротку акторську кар'єру, Джеймс Дін залишається одним з найбільш популярних акторів XX століття. Завдяки фільму "Бунтівник без причини", де він грав роль типового проблемного старшокласника-бунтівника, актор став ідолом американської молоді 50-х років. Утім, його пристрасть до автоперегонів вартувала йому життя.



Джеймс Дін у фільмі "Бунтівник без причини" / Warner Bros

Рівер Фенікс

Актора не стало у 23. Фенікс помер від передозування наркотиків біля входу до клубу. Рівер Фенікс почав свою акторську кар'єру вже у віці 10 років, він здобув помітність завдяки ролі у фільмі "Залишся зі мною". Поступово він почав з'являтися в більш "дорослих" стрічках, таких як "Біг на місці", за яку, бувши 18-річним, отримав номінацію на Оскар у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану", і "Мій власний штат Айдахо". Остання робота викликала великі захвати критиків і принесла Феніксу Кубок Вольпі, а також премію за найкращу акторську гру від Національного товариства кінокритиків США.



Рівер Фенікс у фільмі "Зломники" / Universal Pictures

Брендон Лі

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Актор помер у 28 років, внаслідок жахливої випадковості. На зйомках фільму "Ворон" куля від пострілу пройшла через черевну порожнину й застрягла в хребті Лі. Важкопораненого актора доставили до лікарні, де він помер від значної крововтрати. Через 17 днів у Брендона Лі мало бути весілля, утім смерть настала несподівано.



Брендон Лі у фільмі "Ворон" / Image Comics

Хіт Леджер

Хіт Леджер помер у 28 років. Смерть актора настала внаслідок передозування снодійним. Серед успішної фільмографії Леджера: "Історія лицаря", "10 причин моєї ненависті", "Кенді", "Горбата гора" і, певна річ, "Темний лицар", за який посмертно отримувала Оскар вдова Хіта Леджера.



Хіт Леджер у фільмі "Темний лицар" / Warner Bros