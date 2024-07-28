3 геніальні серіали, які бездоганні від початку до самого кінця

Далеко не всі серіали, які тривають по кілька років, залишаються стабільно якісними упродовж усіх сезонів. Навіть найрейтинговіші з них, такі як "Гра престолів" чи "Картковий будинок", розчарували шанувальників останніми епізодами.

Кіно 24 розповість про 3 серіали, які тривали певний період часу, але їхні перші та останні епізоди успішні на одному рівні. Ці телешоу можна назвати бездоганними від початку до кінця.

До слова Неочікуваний рейтинг від критиків: 7 найкращих серіалів XXI століття

"Твін Пікс"

: 1990: 3: 8.8

Детективний серіал сьогодні називають витвором мистецтва, адже він змінив традиційне уявлення про телебачення та кіно. "Твін Пікс" був тією картиною, кожну серію якої хотілося відчайдушно чекати щодня.

"Твін Пікс": дивіться трейлер онлайн

Події розгортаються у провінційному містечку, де стається жорстоке вбивство старшокласниці Лори Палмер. Розслідувати загадковий злочин приїжджає спеціальний агент ФБР Дейл Купер. У ході слідства він дізнається багато моторошного про місто.

"Пуститися берега"

: 2008

: 5: 9.5

Культовий серіал розповідає про події, що відбуваються в Альбукерке. Волтер Вайл, шкільний вчитель хімії, отримує невтішний діагноз – рак легенів. Він пускається берега у бажанні забезпечити сім'ю, починаючи виготовляти метамфетамін зі своїм колишнім учнем Джессі Пінкманом.

"Пуститися берега": дивіться трейлер онлайн

Цей серіал здатен викликати таку саму залежність, як і речовини, про які мовиться у шоу. Кіно упродовж п'яти цілісних сезонів досліджує, як звичайний сім'янин може перетворитися на лиходія.

"Чорнобиль"

: 2019: 1 (5 серій): 8.8

Серіал розповідає про події 1986 року, пов'язані з Чорнобильською катастрофою. Це екранізовані розповіді тих, хто вижив після вибуху на найбільшій електростанції країни. За сюжетом, оповідь ведеться від імені Валерія Легасова, який розповідає про причини та ліквідацію наслідків катастрофи.

"Чорнобиль": дивіться трейлер онлайн

Мінісеріал отримав позитивні відгуки за реалістичне зображення катастрофи і трагічних подій. Його номінували на безліч нагород, так шоу вважається одним з найкращих.