У новому серіалі "Ель" засвітився український бренд, який носять світові зірки

Поки одні уважно стежать за сюжетом нового серіалу "Елль", інші вже розглядають гардероб головної героїні буквально по кадрах. І недарма: серед американського глянцю та дизайнерських образів уважні глядачі помітили український акцент.

В одному з епізодів найочікуваніших серіалів липня – приквелі до культової "Білявки в законі" з'явився Baker Boy від Ruslan Baginskiy. Цю деталь гардеробу головної героїні одразу ж помітили українські глядачі.



Український бренд засвітився в серіалі "Ель" / Скріншот з серіалу



До речі, світська левиця та акторка Персі Гілтон також зацінила рожевий капелючок українського дизайнера. Про що вона написала на офіційній сторінці бренду.





Періс Гілтон про бренд Ruslan Baginskiy / Скріншот з інстаграм



Варто згадати: для бренду це вже не дебют в американських фільмах. Ще у четвертому сезоні "Емілі в Парижі" героїні Лілі Коллінз та Ешлі Парк носили одразу три знакові моделі українського бренду Ruslan Baginskiy.



До речі, це далеко не перший вихід Ruslan Baginskiy на світову арену. Головні убори українського дизайнера вже не раз обирали світові знаменитості – від Белли Хадід і Джіджі Хадід до Мадонни, Бейонсе та Тейлор Свіфт.

І поки хтось досі сперечається, чи може мода бути частиною культурної дипломатії, українські бренди просто продовжують з'являтися у голлівудських проєктах.

Про що серіал "Ель"

Події серіалу "Ель" розгортаються у 90-х, коли майбутня легенда рожевого гардероба Елль Вудс ще тільки ходить до школи. Головну роль виконала Лексі Майнтрі, а перший сезон складатиметься з восьми епізодів.



Нагадаємо, що серіал став приквелом до улюбленого всіма фільму "Білявка з законі" з Різ Візерспун у головній ролі.

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