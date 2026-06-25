Ви про це не знали: у якому мультику можна почути голос Олександра Усика

Усі знають, що український чемпіон любить танцювати та співати. Він навіть разом із Пивоваровим і Korolova випустили трек "Fight for life". Свого часу Олександр Усик озвучив мультфільм.

Для когось цей факт міг стати несподіванкою, однак це привід зрозуміти, що боксер – багатогранна особистість. Отож, голос Олександра Усика можна почути у мультику "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", передає 24 Канал.

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"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" – що відомо про мультфільм?

Мультфільм вийшов у 2018 році, а режисером став Олег Маламуж.

Тривалість показу: 1 година 25 хвилин

Жанри: анімація, пригоди, фентезі, комедія, сімейний мультфільм, романтика

Рейтинг IMDb: 6,0

Українську версію озвучили відомі українські артисти:

Надя Дорофєєва – Міла;

Олексій Завгородній (Позитив) – Руслан;

Євген Малуха – Чорномор;

Сергій Притула – Нестор;

Юрій Горбунов – Вчений Кіт;

Олег ;Фагот; Михайлюта – Фін;

Микола Боклан – князь Володимир.

Олександр Усик озвучив одного з другорядних персонажів – велетня-охоронця. Для боксера це був один із перших досвідів в анімаційному кіно.

Сюжет мультика

Події розгортаються у казковому Києві, за часів лицарів і чаклунів. Руслан мріє стати справжнім лицарем й одного разу закохується у красуню Мілу, не підозрюючи, що вона донька київського князя. Коли злий чаклун Чорномор викрадає принцесу, хлопець вирушає у небезпечну подорож, щоб урятувати кохану і довести, що справжня любов сильніша за будь-яку магію.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Цікаві факти

Це перший повнометражний анімаційний фільм студії Animagrad та один із найуспішніших українських мультфільмів у міжнародному прокаті;

Стрічка заснована на мотивах поеми Олександра Пушкіна "Руслан і Людмила", однак має власний сюжет і сучасну інтерпретацію;

Саундтрек до мультфільму виконали "Время и Стекло".

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