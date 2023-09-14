Культурна менеджерка, кураторка кінопрограм та дружина загиблого режисера монтажу Віктора Ониська, Ольга Бірзул, відмовилася від державної нагороди – ордена "За заслуги" III ступеня. За її словами, він їй не потрібен і на це є декілька причин.

Героя хотіли нагородити посмертно. Віктор "Тарантіно" Онисько загинув наприкінці 2022 року в боях за Україну. У воїна залишилася 9-річна донечка Захарія, передає 24 Канал.

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Дружина загиблого режисера монтажу Віктора Ониська відмовилася від ордену "За заслуги"

Як відомо, Володимир Зеленський підписав указ від 8 серпня 2023 року "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Українського кіно" за значний особистий внесок у розвиток української кінематографії, вагому роль у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за багаторічну сумлінну працю. Список осіб, які були нагороджені державними нагородами, був опублікований на офіційному вебсайті Держкіно.

У коментарі "Суспільне Культура" Ольга Бірзул повідомила, що серед нагороджених немає фахівців, які з початку повномасштабного вторгнення, представляють Україну на міжнародних кінофестивалях. На її думку, у списку відзначених є лише особи, лояльні до діяльності Держкіно.

За думкою дружини загиблого героя, кінематографісти, що встали на захист країни добровільно, не повинні бути включені до одного списку з тими, хто залишився у тилу.

Ольга Бірзул відзначила, що це неповага до загиблих військових і до тих, хто продовжує служити в армії. "Більшість з них все ще не може повернутися до своєї улюбленої роботи через обмеження щодо демобілізації", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Віктора Ониська

Віктор Онисько був режисером монтажу та працював над багатьма українськими проєктами.

Серіали:

"Кава з кардамоном" (монтаж першого блоку), 2021 рік;

"Сашка", 2021 рік ;

"До побачення, хлопчики", 2014 рік;

"Метелики", 2013 рік;

"Особисте життя слідчого Савельєва", 2012 рік;

"Мертвий. Живий. Небезпечний", 2006 рік.

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