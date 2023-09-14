Дружина загиблого режисера монтажу Віктора Ониська відмовилася від ордену "За заслуги"
Культурна менеджерка, кураторка кінопрограм та дружина загиблого режисера монтажу Віктора Ониська, Ольга Бірзул, відмовилася від державної нагороди – ордена "За заслуги" III ступеня. За її словами, він їй не потрібен і на це є декілька причин.
Героя хотіли нагородити посмертно. Віктор "Тарантіно" Онисько загинув наприкінці 2022 року в боях за Україну. У воїна залишилася 9-річна донечка Захарія, передає 24 Канал.
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Дружина загиблого режисера монтажу Віктора Ониська відмовилася від ордену "За заслуги"
Як відомо, Володимир Зеленський підписав указ від 8 серпня 2023 року "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Українського кіно" за значний особистий внесок у розвиток української кінематографії, вагому роль у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за багаторічну сумлінну працю. Список осіб, які були нагороджені державними нагородами, був опублікований на офіційному вебсайті Держкіно.
У коментарі "Суспільне Культура" Ольга Бірзул повідомила, що серед нагороджених немає фахівців, які з початку повномасштабного вторгнення, представляють Україну на міжнародних кінофестивалях. На її думку, у списку відзначених є лише особи, лояльні до діяльності Держкіно.
За думкою дружини загиблого героя, кінематографісти, що встали на захист країни добровільно, не повинні бути включені до одного списку з тими, хто залишився у тилу.
Ольга Бірзул відзначила, що це неповага до загиблих військових і до тих, хто продовжує служити в армії. "Більшість з них все ще не може повернутися до своєї улюбленої роботи через обмеження щодо демобілізації", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про Віктора Ониська
Віктор Онисько був режисером монтажу та працював над багатьма українськими проєктами.
Серіали:
- "Кава з кардамоном" (монтаж першого блоку), 2021 рік;
- "Сашка", 2021 рік ;
- "До побачення, хлопчики", 2014 рік;
- "Метелики", 2013 рік;
- "Особисте життя слідчого Савельєва", 2012 рік;
- "Мертвий. Живий. Небезпечний", 2006 рік.
Фільми:
- "Рози. Фільм-Кабаре", 2021 рік;
- "Захар Беркут", 2019 рік;
- "Італійський щоденник Ольги", 2019 рік;
- "Віддана", 2019 рік;
- "Поліна і таємниця кіностудії", 2019 рік;
- "Холодна кров", 2018 рік;
- "Ленінопад", 2017 рік;
- "Сторожова застава", 2017 рік;
- "Незламна", 2015 рік;
- "Карасі", 2008 рік;
- "Позаземний", 2007 рік;
- "Рік Золотої Рибки", 2007 рік;
- "Презумпція вини", 2007 рік.