Вілл Сміт був причетний до неприємних подій, пов'язаних із репером Diddy, якого звинувачують у серйозних злочинах. А проте, його кар'єра налічує безліч фільмів, які стали знаковими для багатьох поколінь. У матеріалі Кіно 24 пропонуємо пригадати, які саме стрічки зробили Сміта легендою і чому його талант і харизма завоювали серця шанувальників.

Рекомендуємо Найочікуваніші прем'єри жовтня: 5 нових серіалів, які варто подивитись кожному цієї осені

Фільми з Віллом Смітом

"Я – легенда"

На Землі спалахнув невідомий вірус, що завдав нищівного удару по людству. За лічені дні він забрав життя половини населення, залишивши на планеті лише руїни колишнього світу. Ті, хто вцілів, виявилися зміненими: вірус перетворив їх на кровожерливих вампірів, позбавлених людських рис і керованих голодом. У цьому новому, жахливому світі панує безлад, а страх і насильство стали нормою.

Проте серед усього цього хаосу залишилася одна єдина людина, яка володіє імунітетом до вірусу. Він є останньою надією для людства, але його життя стало справжнім випробуванням. Кожної ночі йому доводиться відбиватися від нападів вампірів, які безперервно оточують його у спустошеному місті. Темрява стає його ворогом, а кожен звук – сигналом небезпеки. Він змушений бути на чеку, адже у цій новій реальності будь-яка помилка може коштувати йому життя.

"Я – легенда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люди в чорному"

Лише обрані знають правду, що приховується під завісою повсякденності. Люди в чорному, загадкова організація, охороняють найбільш захищену таємницю світу: наша планета кишить прибульцями. Деякі з них живуть серед нас, мирно співіснуючи з людьми, у той час, як інші є загрозою, що потребує нейтралізації. Від них залежить безпека Землі, і саме з цим завданням стикаються двоє найкращих агентів – Джей та Кей.

"Люди в чорному": дивіться онлайн трейлер фільму

Джей, молодий і сповнений енергії, тільки-но починає свій шлях у цій таємничій організації. Його захоплює унікальний світ, що відкривається перед ним, проте він ще не знає всіх небезпек, які чекають на нього. Кей, досвідчений і холоднокровний агент, є його вчителем і наставником. Він знає, як боротися з різноманітними інопланетними істотами, але навіть його досвід може виявитися недостатнім, коли на Землю прибуває нова загроза.

"Алі"

Фільм пропонує глядачам художній опис десяти років з життя Мухаммеда Алі – не лише великого боксера, а й надзвичайно значущої постаті в історії боротьби за права людини. Він став символом мужності, витривалості та принциповості, втілюючи в собі образ борця за справедливість у складний час.

Мухаммед Алі, відомий своїми незабутніми двобоями на рингу, є яскравим прикладом того, як спорт може бути потужним інструментом для соціальних змін. Однак, попри те, що фільм стосується боксу, в основі показується конфлікт між особистими переконаннями Алі та позицією держави. Він виступає проти системи, яка намагається примусити його відмовитися від своїх принципів, і не йде на компроміси, навіть під тиском державної машини.

"Алі": дивіться онлайн трейлер фільму

Легендарні ролі, які він зіграв, залишаються у пам'яті глядачів навіть попри розголос і скандали, у які потрапив Вілл Сміт.