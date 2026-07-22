Від Зеленого Гобліна до Ван Гога: 10 найкращих ролей легендарного Віллема Дефо

22 липня свій день народження святкує один із найхаризматичніших і найталановитіших акторів сучасності – Віллем Дефо. Глядачі обожнюють його акторську гру, адже він втілив на екрані найрізноманітніших героїв.

24 Канал підготував добірку найпопулярніших фільмів, де можна побачити Віллема Дефо. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

"Людина-павук"

Це культова супергеройська історія про Пітера Паркера, який змушений боротися з небезпечним ворогом. Віллем Дефо втілив образ Нормана Осборна – геніального науковця, який через невдалий експеримент перетворюється на підступного Зеленого Гобліна. Його божевільний сміх, міміка та моторошний розлад особистості зробили цього персонажа одним з найвідоміших кінолиходіїв в історії.

"Людина-павук": дивіться трейлер фільму онлайн

"Маяк"

Захопливий психологічний трилер про двох доглядачів маяка, які опиняються в повній ізоляції на віддаленому й похмурому острові. Через суворі умови та самотність герої поступово починають втрачати глузд і занурюватися у власні галюцинації. У фільмі Віллем Дефо зіграв старого доглядача Томаса Вейка.

"Маяк": дивіться трейлер фільму онлайн

"Бідолашні створіння"

Яскрава драма про повернення до життя дівчини Белли за допомогою божевільного наукового експерименту. Дефо втілив образ доктора Ґодвіна Бакстера – ексцентричного хірурга-генія, який пересаджує жінці мозок її ж ненародженої дитини.

"Бідолашні створіння": дивіться трейлер фільму онлайн

"Святі з Бундока"

Легендарний кримінальний бойовик про двох братів, які вирішують самотужки очистити рідне місто від мафії. За їхнім кривавим слідом вирушає надзвичайно ексцентричний та геніальний агент ФБР Пол Смекер, якого зіграв Віллем Дефо. Акторові вдалося створити настільки яскравого й нестандартного персонажа, що кожна сцена з ним стала справжньою окрасою фільму.

"Святі з Бундока": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ван Гог. На порозі вічності"

Це глибока та зворушлива біографічна драма про останні роки життя видатного нідерландського художника Вінсента ван Гога у Франції. Віллем Дефо майстерно передав його внутрішній біль, божевілля та пристрасть до творчості. Ця чуттєва та переконлива гра подарувала акторові заслужену номінацію премії Оскар.

"Ван Гог. На порозі вічності": дивіться трейлер фільму онлайн

Крім цього, Віллема Дефо можна побачити ще у таких стрічках:

"Проєкт "Флорида"";

"Готель "Гранд Будапешт";

"Остання спокуса Христа";

"Антихрист";

"Носферату".

До речі, сьогодні, 22 липня свій день народження також святкує Селена Гомес. У яких фільмах і серіалах вона зіграла – читайте в нашому матеріалі.