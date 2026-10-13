Голлівудська зірка продала камінь зі своєї нирки за 75 тисяч доларів: на що пішли гроші

95-річний Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Кірка у культовому "Зоряному шляху", свого часу примудрився заробити десятки тисяч доларів на камені з власної нирки.

Як повідомляє People, Шетнер пригадав, як у 2006 році перетворив неприємну медичну історію на благодійну акцію. Причому його незвичайний "сувенір" допоміг забезпечити житлом родину з п'яти людей.

Як Вільям Шетнер продав камінь із нирки

Усе почалося у 2006 році, коли актор позбувся каменя в нирці. Здавалося б, неприємність залишилася позаду, але приблизно через тиждень Шетнер отримав несподіваний дзвінок.

Представники гральної компанії запропонували викупити його камінь. Спочатку актор навіть не повірив у серйозність пропозиції, адже був переконаний, що медики давно його викинули.



Вільям Шетнер / Фото gettyimages



Однак Шетнер звернувся до лікаря, забрав незвичайний "трофей" і передав покупцям. За словами знаменитості, згодом камінь продали на аукціоні за 75 тисяч доларів.

Щоправда, є нюанс: у 2006 році CBS News повідомляло, що компанія GoldenPalace.com придбала камінь безпосередньо в актора за 25 тисяч доларів. Тож суми стосуються різних етапів цієї незвичайної історії.

На що витратили гроші

Найцікавіше, що виручені кошти Шетнер не залишив собі. До них додали ще 25 тисяч доларів, зібраних акторами серіалу "Юристи Бостона", у якому він тоді знімався.

За словами знаменитості, загалом 100 тисяч доларів передали благодійній організації Habitat for Humanity. Ці гроші допомогли збудувати будинок у Луїзіані, де оселилася родина з п'яти людей.

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