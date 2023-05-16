Це не кінець, – Він Дізель натякнув на продовження франшизи "Форсаж" після 2025 року

Вже 18 травня в кінотеатрах України вийде довгоочікуваний "Форсаж 10", а у 2015 році на нас чекає "Форсаж 11". Втім, франшиза може завершитись не так швидко, як думали фанати.

Universal Pictures розглядала майбутній "Форсаж 10" як стартову частину для завершення саги, яка розпочалася у 2001 році. Проте Він Дізель на світовій прем’єрі фільму у Римі натякнув, що студія можна зробити фінал трилогією і зняти ще один фільм після "Форсажу 11".

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Плани на "Форсаж 12"

Почавши роботу над цим фільмом, студія ставила питання – чи можна його зробити двосерійним? Але після того, як вони побачили результат, то сказали – а чому б не показати фінал у трилогії?

– сказав Він Дізель.

Під час розмови з глядачами, актора запитали, чи може він поділитися конкретними планами студії про "Форсаж 12". Він пожартував, що "матиме проблеми".

Акторка Мішель Родрігес також подразнила фанів загадками: "Будь-яка історія складається з трьох актів".

"Форсаж 10": що треба знати про прем’єру

У майбутньому бойовику "Форсаж 10" режисера Луї Летер’є з’явиться Джейсон Момоа у ролі лиходія Данте Рейса. Данте – син бразильського бізнесмена-корупціонера Ернана, який бажає помститися сім'ї Домініка за смерть свого батька.

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Окрім Дізеля та Родрігес, до своїх ролей повернуться Тайріз Гібсон, Кріс Бріджес, Наталі Еммануель, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стейтем, Джон Сіна, Хелен Міррен, Шарліз Терон та Скотт Іствуд.

Серед нових акторів у серії з’являться Брі Ларсон, Даніела Мельхіор, Алан Рітчсон та Ріта Морено, яка виконає роль бабусі Торетто. Також у фільмі з’явиться дочка Пола Вокера, яка зіграє невелику, але важливу роль, щоб вшанувати пам’ять свого батька.

Початково планувалося, що фільм буде злитий з "Форсаж 11" у загальному сюжеті, щоб знайти логічне завершення історії Торетто.

З бюджетом у 340 мільйонів доларів "Форсаж 10" посідає п’яте місце серед найдорожчих фільмів.

В українському прокаті стрічка вийде 18 травня.

"Форсаж 10": дивіться фінальний трейлер фільму