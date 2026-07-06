Він Дізель зробив заяву, яка засмутила мільйони фанатів "Форсажу"

Після 25 років перегонів, нескінченних вибухів і вже майже космічних пригод культова франшиза таки наближається до свого фіналу. І так, Домінік Торетто ще раз сяде за кермо.

У своєму Instagram Він Дізель повідомив, що зйомки Fast Forever офіційно стартували. Саме ця, 11-та частина, поставить крапку в історії "Форсажу", яка триває вже чверть століття. Прем'єру запланували на 17 березня 2028 року.

Актор подякував фанатам за терпіння й запевнив, що команда вже понад три роки працює над тим, аби фінал вийшов справді незабутнім.

Ми робимо все, щоб подарувати вам найдивовижніше завершення, – сказав Дізель.

Попри роботу над новим "Ріддіком" та іншими проєктами, зараз, за словами актора, всі дороги ведуть до Домініка Торетто.



Щоправда, остаточно прощатися з "Форсажем" ще рано. Раніше Дізель розповідав, що NBCUniversal готує одразу чотири серіали у цьому кіновсесвіті. Схоже, навіть після фінального заїзду двигун франшизи ще довго не заглохне.

І поки Він Дізель зайнятий зйомками - інша зірка "Форсажу" Двейн "Скала" Джонс знайомиться з українками.