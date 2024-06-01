Думала над іншою професією, якщо в її зникне потреба: де зараз акторка Віра Кобзар

Віра Кобзар – впізнавана українська акторка театру і кіно. Вона відома ролями у фільмах і серіалах, таких як "Скажене весілля", "Роман з детективом", "Папік", "Родичі", "Ми більше, ніж я".

Однак, попри успішну кар'єру у кіноіндустрії, її життя зазнало радикальних змін через повномасштабне вторгнення, яке розв'язала Росія. Як зараз живе та чим займається Віра Кобзар, дізнаєтесь у матеріалі Кіно 24.

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Як війна змінила життя Віри Кобзар

Віра Кобзар у нещодавньому інтерв'ю виданню OBOZ.UA розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення було багато різних думок та переживань. Зокрема, акторка поділилася, що протягом року у неї не було роботи.

Чи думала над іншою професією, якщо в моїй зникне потреба? Звичайно. Я не боюся роботи, піду на курси перукарів-стилістів, мейкап-дизайнерів, майстрів манікюру і займатимусь заробітком у такий спосіб. Навіть під час війни люди стежать за собою – тут робота буде. Треба завжди мати якийсь запасний план,

– сказала акторка в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

Вона розповідала, що коли розпочалася велика війна, вона завезла дітей на Захід України. Так, вони 2 місяці проживали в родині в Ужгороді. А потім на Великдень поїхали до батьків у Шепетівку й уже в них і лишилися. Однак думок вивезти своїх дітей за кордон у неї не було.

Тож акторка під час великої війни живе та працює в Києві. Зокрема, вона гастролює з виставами в компанії колег – Катерини Варченко, Ксенії Вертинської, Наталії Васько, Анни Кошмал, Дар’ї Петрожицької.

Вона розповідала, як глядачі сприймають театр під час війни. За її словами, не було жодного міста, де їх би погано приймали.

Захід України – це гоноровий глядач, схід та Одеса – вибагливий. Але я не можу назвати бодай одне місто, де би приймали погано. Глядачі дарують квіти, пишуть щемливі послання. Дякують, що ми доїхали до них, особливо на сході країни,

– поділилася акторка.

Фільмографія Віри Кобзар