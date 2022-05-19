"Вишити, щоб вижити": 3 українські кінострічки, у яких показали красу українських вишиванок

Вишиванка, безумовно, є генетичним кодом нації. Вона служить оберегом для кожної родини, який передається від покоління до покоління. Щоб дізнатися більше історію та побачити її красу – читайте далі.

У День вишиванки Кіно 24 дібрало 3 яскраві українські стрічки, в яких можна більше дізнатися про походження та символізм вишитих сорочок "Спадок нації", історію українського народу "І будуть люди" та гуцульське кохання у "Тінях забутих предків".

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3 українських кінострічки, у яких показали красу та символізм українських вишиванок

"І будуть люди"

Драматичний серіал "І будуть люди" є новинкою вітчизняного кінематографа. Проєкт зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова. Прем'єра перших епізодів відбулась 14 вересня на телеканалі СТБ.

Серіал "І будуть люди" вперше за часи Незалежності відтворює на екрані справжню історію українського села і народу. Показує кричущу драму покоління, яке в вирі турбулентних подій тридцятих років було на межі знищення,

– написала у своєму інстаграмі FILM.UA Group.

"І хоч події саги відбуваються більш як сто років тому, аудиторії будуть зрозумілі мотиви, почуття та думки героїв. Бо нас із ними об'єднують вічні цінності: непереможне бажання любити, залишатися самим собою, захищати свій будинок і своїх близьких. Багато глядачів впізнають в персонажах своїх бабусь, дідусів і навіть себе, бо те, що довелося пережити їм, переживаємо ми сьогодні, – доповнила компанія.



"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі"

Тарас Шевченко

Гуманістичне послання, втілене в рядках Кобзаря, і нині залишається пророчим: і будуть люди!,

– підсумувала FILM.UA Group.

Українську вишивку можна побачити у кожній серії серіалу "І будуть люди".

"І будуть люди": дивіться одразу всі серії серіалу

"Спадок нації"

Це документальний фільм про українські вишиті сорочки. За словами творців стрічки, вишита сорочка "є не тільки частиною гардеробу кожного українця, але й символом та оберегом, який передається з покоління в покоління як безцінний скарб. Вишиванка – це символ, який єднає українців і презентує Україну у світі, це генетичний код та дрес-код нації".

Ідея фільму "Спадок нації" полягає в тому, що вишита сорочка є не тільки матеріальною, а й духовною спадщиною українського народу.

У фільмі органічно переплетені дві площини. Перша, етнографічна, показує неймовірне різноманіття унікальних орнаментів, технік вишивки, крою, що залежать від регіону побутування сорочок. Друга – це історії людей, життя яких змінила вишиванка: врятувала, поєднала, стала символом нескореності чи останньою надією,

– зазначили творці.

Режисером та оператором картини став Олександр Ткачук. Сценаристкою та авторкою ідеї є Леся Воронюк.

"Спадок нації": дивіться фільм онлайн

"Тіні забутих предків"

"Тіні забутих предків" – фільм Сергія Параджанова, який увійшов у двадцятку кращих картин світу всіх країн і народів. Цією стрічкою захоплювалися Мартін Скорсезе та Федеріко Фелліні.

У червні 2021 року Довженко-Центр оприлюднив рейтинг українських кінофільмів за версією критиків. "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, зняті за однойменною повістю Михайла Коцюбинського, зайняли однозначне та беззаперечне перше місце в рейтингу.

Фільм є наочним прикладом боротьби українського народу за свою свободу, зокрема й свободу своєї культури,

– каже Кирило Марікуца, засновник KyivMusicFilm, компанії-дистриб’ютора фільму. "Тіні забутих предків" 2022: дивіться трейлер