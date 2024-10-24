Для любителів адреналіну: 3 найкращі бойовики, які вийшли у 2024 році

2024 рік сповнений новинок у світі кіно. Світові режисери потішили глядачів видовищними прем'єрами, сповнених небезпеки, стрілянини та вогню.

Кіно 24 розповість про високорейтингові бойовики, які вийшли у 2024 році. Яскраві спецефекти, захопливі битви та драйвові емоції – те, що продемонструють запропоновані стрічки.

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"Дюна: Частина друга"

Друга частина фільму розповідає про шлях Пола Атріда – від юнака до лідера фременів. Після об'єднання з Чані він стає на стежку війни, яка має привести його до помсти за вбивство рідного батька. Пол звикає до фременів, адаптується до нового життя, вчиться та намагається дізнатися сенс своїх видінь. Водночас мати Атріда, леді Джессіка, втілює свій план, який розроблявся протягом тривалого часу, тому здобуває все більше влади. Пол зіткнеться з важливим вибором – любов усього життя або доля цілого всесвіту. Головному герою доведеться запобігти жахливому майбутньому, яке він раніше вже передбачив.

"Дюна: Частина друга": дивіться трейлер онлайн

"Дедпул і Росомаха"

Це продовження фільму "Дедпул 2". За сюжетом, світ Дедпула перебуває на межі знищення, бо цьому активно сприяє фракція Управління часовими змінами. Однак герой не може втратити усіх, хто йому дорогий, тому вирішує діяти. Вейд Вілсон (справжнє ім'я персонажа) у мультивсесвіті займається пошуком альтернативного Росомахи й після кількох спроб йому це вдається. Втім, щось йде не так, і герої опиняються у Порожнечі. Тепер Дедпул і Росомаха стають напарниками, які мають подолати усі випробування та перешкоди, щоб врятувати всесвіт.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Життя юної Фуріози сильно змінюється після того, як її викрадають з рідного дому. Дівчина тепер має подорожувати з Ордою байкерів, яку очолює Дементус. Герої стикаються з численною кількістю небезпек, ворогів та випробувань. Фуріоза з кожним днем стає все сильнішою та витривалішою, а все завдяки подоланим труднощам. Одного дня команда знайшла загадкову Цитадель Безсмертного Джо. Дементус хоче забрати ресурси, які там зберігалися. Втім, цей план провалюється, бо армія Безсмертного Джо не готова віддавати те, що їм належить. Глядачі спостерігатимуть за передісторією Фуріози, яка невпинно прагне повернутися додому, поки світ навколо неї руйнується.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться трейлер онлайн

Бойовики стануть ідеальним варіантом проведення часу, особливо після важкого робочого дня. Обирайте захопливу стрічку з переліку та насолоджуйтеся вечірнім переглядом.