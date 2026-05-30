4 нові високорейтингові фільми, які можна подивитись безплатно онлайн
Чимало новинок кіно, які уже зібрали високу рейтингову оцінку, уже доступні до безоплатного перегляду онлайн на різних стримінгових платформах. Це чудова змога подивитись ці фільми, якщо не потрапили на прем'єри у кінотеатри.
Сьогодні 24 Канал розповість про найпопулярніші новинки у світі кіно, які отримали високий рейтинг. Повірте, ви не дарма витратите час.
Не пропустіть Чи можна дивитись онлайн фільми, які перемогли на Каннському кінофестивалі-2026
"Аватар: Вогонь і попіл", 2025
Рейтинг IMDb: 7,2
За сюжетом, родина Джейка і Нейтірі переживає горе після смерті їхнього сина Нетеяма. Герої зіштовхуються з Попелястим Народом – новим агресивним племенем На'ві, який керує вогняна лідерка Варанг.
"Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму
Видання GamesRadar+ повідомило, що прем'єра фільму "Аватар 4" запланована на 21 грудня 2029 року. Сюжет зосередиться на льодяному регіоні Пандори, а також включатиме сцени на Землі.
"28 років по тому: Храм кісток", 2026
Рейтинг IMDb: 7,2
Постапокаліптичний фільм жахів розповідає доктора Келсона, який вступає у небезпечний союз, що може поставити під загрозу майбутнє людства.
Зверніть увагу, що це четверта частина франшизи "28 днів потому".
"28 років по тому: Храм кісток": дивіться онлайн трейлер фільму
"Проєкт "Аве Марія"", 2026
Рейтинг IMDb: 8,3
Американський науково-фантастичний фільм зняли за однойменним романом Енді Вейра. Райланд Грейс – шкільний вчитель, який опиняється на космічному кораблі, не пам'ятаючи нічого – ані про себе, ані про свою місію. З часом до нього повертається пам'ять, однак кількість випробувань лише збільшується.
"Проєкт "Аве Марія": дивіться онлайн трейлер фільму
"Франкенштайн", 2025
Рейтинг IMDb: 7,4
За сюжетом, вчений, на ім'я Віктор Франкенштайн, створює штучну людину, але потім зрікається нього. Через це чудовисько починає переслідувати свого творця.
В основі сценарію – готичний роман Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей".
Також до вашої уваги пропонуємо найкасовіші українські фільми, які потрібно побачити хоч раз у житті.