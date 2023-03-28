Вистава для глядачів, як ковток свіжого повітря, – Цимбалюк про виступи у прифронтовій зоні

Традиційно 27 березня відзначають Міжнародний день театру. За рік повномасштабного вторгнення цей вид мистецтва для українців змінився – він став зброєю на культурному фронті. Актор Тарас Цимбалюк запевняє: дедалі більше глядачів почали цінувати вистави й долучатися до цієї культури.

За лаштунками шоу "єПитання" він ексклюзивно поділився подробицями акторської роботи під час війни. Про це 24 Канал повідомив Новий канал.

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Тарас Цимбалюк про акторську кар’єру під час війни

Минулого року ми їздили до Чернігова, який є прифронтовою зоною. І там наша вистава стала для глядачів ковтком свіжого повітря. Було видно, що люди наче проживали її. Усі сконцентровано дивилися на сцену,

– каже Тарас Цимбалюк.

Навесні 2022 року для українців похід у театр чи кіно був певною мірою розкішшю. За словами актора, тоді всі ми жили в страху та стресі, тому було не до цього.

Актор зізнається, що вистави мають і благодійну мету: "Частину зароблених коштів з виступів ми віддаємо на ЗСУ. Зокрема, вже відремонтували військовим дві тачки, ще купили броніки. Власне кажучи, заради цього й почали виступати після 24 лютого (2022 року – 24 Канал). Допомога ЗСУ і робота, пов’язана з творчістю, дали в сумі дуже класну ініціативу", – зазначає Тарас.



Тарас Цимбалюк на шоу "єПитання" / Новий канал

У шоу "єПитання" з ведучою Лесею Нікітюк Тарас Цимбалюк разом із Наталкою Денисенко, Славою Красовською, Анною Сагайдачною змагалися проти Юрія Горбунова, Арама Арзуманяна, Інни Приходько та Віталія Іванченка.

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