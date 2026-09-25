Без білої сукні й гостей: Віталіна Біблів вперше розповіла, як насправді вийшла заміж

Українська акторка Віталіна Біблів рідко розповідає про особисте життя, однак цього разу зробила виняток. Цього разу вона поділилась деталями власного весілля.

В інтерв’ю Мирославі Мандзюк зірка пригадала власне одруження з коханим Володимиром – і виявилося, що сценарій там був максимально короткий: прокинулися, поїхали у справах, повернулися вже подружжям. Жодної білої сукні, сотні гостей чи голубів, яких традиційно випускають у небо під оплески родичів.

Чоловік просто сказав: "Поїхали"

За словами Біблів, вона ніколи не мріяла про класичне весілля. Навпаки, акторка жартувала, що якби вже й організовувала святкування, то могла б зібрати всі найбільш стереотипні весільні атрибути – від декорацій до голубів – і добряче з цього посміятися. У реальності все вийшло ще простіше.

Одного ранку її чоловік Володимир запропонував кудись поїхати. Віталіна навіть не стала запитувати куди. А вже біля РАЦСу дізналася, що план на день трохи змінився – вони зараз одружаться.

Зараз розпишемось і все, – пригадала слова чоловіка акторка.

Замість весільної сукні – Леся Українка

Особливо довго збирати образ нареченої теж не довелося. Віталіна прийшла на розпис у футболці із зображенням Лесі Українки та спідниці, а її чоловік – у сорочці та джинсах.

Втім, зовсім без святкової атмосфери пара не залишилася. Коли вони прийшли по документи, працівниці РАЦСу підготували для молодят невелике привітання із шампанським. Біблів каже, що момент вийшов дуже теплим, а відео з того дня вони з чоловіком досі час від часу переглядають.

Чому не було пишного весілля

Акторка пояснила, що під час повномасштабної війни сама для себе вирішила не влаштовувати великого святкування. Водночас вона наголосила, що це виключно її особистий вибір і вона не збирається визначати, як мають поводитися інші пари.

Обручку Віталіна та Володимир придбали ще раніше, тож хоча весілля й було спонтанним, зовсім без підготовки не обійшлося. А от прізвище після шлюбу акторка змінювати не стала.

Тепер думають про вінчання

Подружжя також розглядає можливість повінчатися. Для Біблів цей крок має значно серйозніше значення, адже церковний шлюб вона сприймає як рішення на все життя. Акторка називає себе однолюбкою і говорить, що хотіла б пройти цю церемонію саме з людиною, яку кохає.

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