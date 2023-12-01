Про молодого Трампа знімуть фільм: зірка Marvel зіграє роль скандального політика

Над стрічкою працюватиме Алі Аббасі, його фільм "Вбивця: Святий павук" був обраний номінантом від Данії на Оскар 2024. Молодого Трампа зіграє зірка Marvel Себастіан Стен.

Дізнайтесь, про що саме буде стрічка, а також, що відомо про актора, який зіграє роль молодого і скандального політика Дональда Трампа.

Радимо 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

Себастіан Стен у фільмі "Учень": хто ще серед акторського складу

Актор, відомий своєю роллю Зимового солдата у кіновсесвіті Marvel і номінант на "Золотий глобус" за серіал "Пем і Томмі", Себастіан Стен, отримав головну роль у фільмі "Учень", що розкриє події молодих років скандального 45-го президента США, Дональда Трампа.

У акторському складі також буде Джеремі Стронг, володар премії "Еммі" за серіал "Спадкоємці", який виконає роль наставника Трампа на початку його політичної кар'єри, Роя Кона. Також до героїв фільму приєднається Марія Бакалова, номінантка на "Оскар" за роль у фільмі "Борат 2", яка виконає образ першої дружини мільярдера Івани Трамп.

Фільм "Учень": про що сюжет

Сценарій до фільму спільно з Аббасі написав американський письменник Габріель Шерман. Фільм являтиме собою дослідження сили та амбіцій у світі корупції й обману. Це розповідь про наставника і його протеже, що розкриває походження відомої американської династії. Фільм про моральну та людську ціну культури, що визначена переможцями та переможеними.



Дональд Трамп / Фото з фейсбуку політика