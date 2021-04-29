Вийшов трейлер фантастичного бойовика "Війна майбутнього": нова дата релізу

Сервіс Amazon Prime Video опублікував на своєму YouTube-каналі дебютний тизер-трейлер фантастичного бойовика "Війна майбутнього" (The Tomorrow War). Відео доволі коротке, всього 30 секунд, але вони здатні розбурхати емоції кадрами тотальної розрухи.

Світову прем'єру фільму анонсували 2 липня. Це вже втретє оновлюють дату релізу стрічки – вперше вона мала вийти 25 грудня 2020-го, а потім 23 липня 2021-го. Після купівлі Amazon, прем’єру вирішили перенести на три тижні раніше.

До теми Вийшов трейлер мультфільму "Лука" від авторів "Душі": відома дата прем'єри

Режисером стрічки виступає Кріс МакКей. Сценарій написав Зак Дін. У ролях:

Едвін Ходж (серіал "Заради всього людства"),

Сем Річардсон ("Дівчина, що подає надії"),

Бетті Гілпін ("Полювання"),

Мері Лінн Райскаб ("А тепер – апокаліпсис").

Про що фільм

За сюжетом картини в майбутньому відбувається руйнівний конфлікт з іншопланетною расою. У спробі змінити хід війни вчені з 2051 року починають закликати в свою армію солдатів з минулого. У число призовників потрапляють різні люди за професіями та долями: зразковий сім’янин і шкільний вчитель, а також вчена та її батько.

"Війна майбутнього" 2021: дивитись трейлер фільму онлайн