Зірку серіалу "Фауда" важко поранили у Секторі Гази: в якому стані актор зараз
Джерело:The Times of Israel
Актор і співак ізраїльського походження, відомий своєю участю у телесеріалі "Фауда", Ідан Амеді, отримав серйозні поранення під час бойових дій в Секторі Гази. Амеді було доставлено до медичного центру в Тель-Хашомері.
На даний момент Ідан Амеді знаходиться під впливом заспокійливих препаратів і отримує лікування. Дізнайтесь в матеріалі, як актор отримав поранення і чи загрожує зараз щось його життю.
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Ідана Амеді важко поранили у Секторі Гази: що сталося
Терміново госпіталізованого актора доставили на серйозну та тривалу операцію. Зараз медичний персонал стверджує, що небезпеки для життя вже немає.
Можна з обережністю сказати, що загроза життю вже позаду. Тобто, люди, здебільшого, виживають після подібних травм,
– пишуть ізраїльські ЗМІ.
Минулого тижня актор звертався до ізраїльтян, закликаючи припинити внутрішні суперечки.
Після 90 днів бойових дій ми продовжуємо знищувати ракетні установки малої дальності, місця запуску і командні пункти терористичної організації ХАМАС. Я приєднуюся до своїх братів-резервістів і звертаюся до політиків, до засобів масової інформації і до всіх: хто не має що сказати, просто закрийте свої роти. Народ Ізраїлю живе,
– казав Ідан Амеді.
Ідан Амеді – ізраїльський співак та актор: що відомо
Ідан Амеді славиться своєю участю у телесеріалі "Фауда", який розповідає про групу бійців контртерористичного спецпідрозділу Армії оборони Ізраїлю, що працюють під прикриттям.
Ізраїльський актор та співак став за свою країну, пояснивши це так:
Ні, це не сцена з "Фауди", це – реальність. Ми тут, щоб захистити наших дітей, сім'ї та домівки,
– сказав Ідан.
Ізраїль переходить до нової фази у війні в Секторі Гази: останні новини
- Ізраїль оголосив, що його військові переходять від широкомасштабної наземної та повітряної кампанії в Секторі Гази до більш цілеспрямованої фази війни проти ХАМАС.
- Ізраїль планує і надалі зменшувати чисельність своїх військ в секторі Газа, процес, який розпочався цього місяця.
- Ізраїль тепер зосередиться на південних і центральних опорних пунктах ХАМАС, зокрема навколо Хан-Юніса та Дейр-ель-Балаха.
- Президент Байден висловив свою підтримку війні Ізраїлю в Секторі Гази, в ході якої ізраїльські військові, оснащені американською зброєю, зазнали звинувачень у вбивстві приблизно 23 000 палестинців.
- За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, більшість з жертв були цивільними.