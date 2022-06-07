Війна стала великою перешкодою, – інтерв'ю з Денисом Івановим про Чілдрен Кінофест

Найбільший в Україні дитячий кінофестиваль Чілдрен Кінофест стартував 3 червня і триватиме до 12. Про те, як його вдалося організувати у жахливих умовах війни та які перешкоди виникли – читайте у нашій розмові з гендиректором Денисом Івановим.

Денис Іванов, який також є продюсером фільму Олега Сенцова "Носоріг", поділився, що війна насправді стала перешкодою для організації Чілдрен Кінофесту. Але за словами організаторів, найважливіша літня подія для наших дітей обов’язково мала відбутися, не зважаючи ні на що.

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Чілдрен Кінофест – щорічний міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. У 2022 році безкоштовні покази тривають онлайн для глядачів і глядачок на території України та Польщі.

Щорічний фільм-переможець фестивалю визначають шляхом прямого голосування глядачів.

Чілдрен Кінофест-2022: дивіться трейлер кінофестивалю

Цікаво, що амбасадоркою 9-го Чілдрен Кінофесту стала українська актриса Ірма Вітовська.

Я впевнена, що дуже важливо зараз відшукати спосіб бодай трохи відволікти дітей від воєнної буденності. Чілдрен Кінофест – це те свято, яке вже стало традиційним. Щороку лунає останній дзвоник і розпочинається фестиваль. Те, що подія відбудеться й тепер, – це ніби ковток нормального життя,

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поділилася Ірма.Згодом у межах проєкту " Інтерв’ю24 " читайте розмову з актрисою Ірмою Вітовською.



Ірма Вітовська – амбасадорка Чілдрен Кінофесту-2022 / Фото пресслужби фестивалю

Як все ж вдалося організувати подію у часи абсолютної невпевненості у майбутньому – дізнавайтеся у розмові з гендиректором Чілдрен Кінофесту Денисом Івановим.

Інтерв’ю з Денисом Івановим про Чілдрен Кінофест-2022

Як тривала робота над Чілдрен Кінофестом-2022 під час війни

Денис Іванов – засновник кінокомпанії " Артхаус Трафік " (2003 рік), що займається кіновиробництвом, дистрибуцією, показами українських фільмів закордоном та європейського кіно в Україні. Співпродюсер і дистриб’ютор трилера "Штольня" та каннського призера Мирослава Слабошпицього "Плем’я", продюсер кримінальної драми Олега Сенцова "Носоріг", співзасновник премії "Кіноколо", організатор міжнародного фестивалю для дітей і підлітків "Чілдрен Кінофест" та "Київського тижня критики".

Денисе, розкажіть про новий досвід організації цьогорічного Чілдрен Кінофесту. Як тривала робота під час війни? Скільки людей працювало над підготовкою фестивалю?

Війна дійсно стала великою перешкодою для організації Чілдрен Кінофесту. Проводити його цього року було вольовим рішенням. Ми виходили з того, що символ фестивалю Совенятко Чарлі має прийти до дітей незважаючи ні на що – тоді ж, коли й завжди, з початком літніх канікул.

Як і в багатьох інших українців, перший місяць війни був дуже складний: було важко сконцентруватися на поточних завданнях з приводу фестивалю, бо багато людей евакуйовувалися, було незрозуміло, який вигляд матиме країна взагалі.

Але потім потрохи ми зібралися докупи, і я б навіть сказав, що підготовка до фестивалю нам самим допомогла психологічно відновити здатність концентруватися і робити свою справу попри складні обставини.

У нас досить велика команда: десь 15 людей працювали над фестивалем тільки в Україні. Це і програмний відділ, і технічний, і дизайнер, і монтажер, усі, хто допомагає з отриманням прав на фільми: юристи, бухгалтери. Також до нас цього року долучилися партнери з польського кінофестивалю Kino Dzieci – десь 5 людей. Тобто загалом команда фестивалю зараз складається з близько 20 людей.

Цього року фестиваль відбувається онлайн. Формат вже відпрацьований, адже у часи ковіду ви створили для цього платформу. Але що у цьому році стало для вас справжнім викликом?

Справжнім викликом стало те, що ми почали підготовку до фестивалю в часи повної невпевненості в майбутньому. У нас не було фінансування, а через відсутність бюджету не було можливості закуповувати ті фільми, які ми б хотіли показати українським дітям.

У нас у програмі є Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Прийом робіт триває ще з жовтня, але як це завжди буває, найбільший ажіотаж трапляється напередодні дедлайну. Тобто найактивніший період подач припадає на весну – саме тоді, коли цього року багато українських дітей залишали свої домівки.

Ми переживали, чи отримаємо достатню кількість заявок. Ми знаємо, що діти в нас талановиті, але багато хто з них опинився у складних життєвих обставинах. Але ми зіштовхнулися з великою солідарністю правовласників фільмів. Вони нам дуже допомагали, і деякі фільми ми взагалі отримали безкоштовно.

Окрім цього, ми побачили справді велику прихильність наших глядачів і глядачок. Судячи з коментарів у соцмережах, діти та їхні батьки дуже очікують на цю подію. Чекають не лише в Україні, але і в Польщі. Цього року ми розширили фестиваль на цю країну, адже вона прийняла найбільшу кількість тимчасово переміщених українців.

Щодо конкурсу дитячих робіт: ми продовжили, наскільки змогли, прийом фільмів і, зрештою, отримали понад 100 заявок.

Чілдрен Кінофест-2022: дивіться церемонію відкриття кінофестивалю

"Працювати в умовах тотальної невизначеності складно": Денис Іванов про справжні виклики

Станом за 3 місяці до події ви, як відомо, були взагалі без джерел фінансування. Як все ж дали собі раду з такою різкою зміною фінансування у 2022 році?

Справді, працювати в умовах тотальної невизначеності складно. Але нам здавалося, що наша справа важлива, ми знайдемо спільників, партнерів, які нам допоможуть це провести.

Так і сталося. Одразу, в перший місяць війни ми сконтактували з фестивалем Kino Dzieci у Польщі – одним із найбільших дитячих кінофестивалів – і отримали від них багато енергії. Ми разом подалися на грант Польського кіноінституту, який трохи допоміг.

Також ми стали контактувати з різними інституціями й фондами. Терміново нам допомогли фонд House of Europe, декілька посольств і культурних інституцій європейських країн.

Завдяки цьому ми зараз можемо робити фестиваль на тому ж рівні, на якому робили його в пандемію, коли вперше перенесли подію в онлайн.

До України в європейців є велика емпатія – про покази у Польщі

Інтерв'ю24 " – проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк

Ви вперше цьогоріч також вийшли з фестивалем за межі країни. Зокрема є доступ до перегляду з Польщі, яка прийняла найбільше тимчасово переміщених українців. Чи не ускладнив такий формат вашу роботу?

Звичайно, стало складніше. Все ж ми хочемо показувати українським дітям найсвіжіше та найцікавіше. Як правило, правовласники неохоче діляться правами для безкоштовних показів, тим більше на таку велику кінематографічну країну як Польща, де є свій окремий кіноринок.

Але завдяки тому, що до України в європейців є велика емпатія, більшість правовласників погодилися надати права на територію не лише України, а й Польщі. Умовою для цього стало озвучення українською, тобто, щоб саме українці переглядали стрічки.

Безумовно, змін зазнала й комунікаційна кампанія. Раніше ми проводили її лише в Україні, щоб українські діти та їхні батьки могли знайти інформацію про те, що це за фестиваль, що на ньому показують, як до нього долучитися. Цього року від нас вимагалося зробити окрему комунікаційну кампанію і в Польщі. Завдяки нашим польським партнерам і проактивній позиції української діаспори, ми змогли це зробити.

Звісно, є й купа технічних моментів щодо забезпечення безперебійних переглядів на території іншої країни. На щастя, ці питання теж вирішились.

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Чимало шанувальників Чілдрен Кінофесту засмутились через те, що фільми не будуть доступними в інших країнах, окрім України та Польщі. Через те, що українці зараз розкидані по всьому світу, то була потреба у перегляді і в Чехії, і в Румунії. Розкажіть, на яких умовах ви отримали стрічки від правовласників? Чи відчуваєте зараз підтримку від партнерів?

Складно було додати до території перегляду навіть Польщу. Ми розуміємо, що зараз українці є всюди, по всій Європі й не лише. Але, на жаль, зберегти фестивальний формат і продемонструвати стрічки усюди, де є маленькі українці, неможливо.

Майже на кожній території в кожної картини є окремий правовласник, і умови надання фільму для перегляду різнитимуться. Ми вирішили сконцентрувати наші зусилля на тих територіях, де найбільша кількість мам із дітьми. У нас дуже свіжа й класна програма, а взяти усі нові фільми і показати їх у всіх європейських країнах нам би просто не дозволили.

Щодо підтримки від партнерів – так, безперечно. Без неї фестиваль якби й відбувся, то з більшим ризиком для нас. Дійсно, долучилися і правовласники, і продюсери стрічок, які допомогли нам отримати права на фільми або безкоштовно, або за символічну плату, яка була б неможливою у мирний час. Фонд House of Europe, Польський кіноінститут, Goethe Institute, Французький інститут в Україні, Австрійський культурний форум у Києві та Австрійське Бюро Кооперації у Львові – всі вони включилися. Хоча ми випали з усіх можливих дедлайнів, програм, які існували в мирний час, вони знайшли можливість підтримати фестиваль і зробити це свято для дітей.

Фільми Чілдрен Кінофесту: як обирали й на які варто звернути увагу

Які фільми показують на кінофестивалі? Як ви їх обирали?

У нас є міжнародна програма, де глядачі голосують за найкращу картину. Ці фільми ми обираємо з-поміж стрічок, які протягом останнього року були презентовані на різних кінофестивалях дитячого та анімаційного кіно. Ми їх передивляємося і обираємо найкраще.

Зважаємо на самобутність кінематографій різних країн і прагнемо до різноманіття за географічним походженням. Наприклад, країни північної Європи є лідерами за виробництвом стрічок для сімейного перегляду, тож ми намагаємося представити їх.

Зважаємо ми й на різноманітність жанрів. Також стежимо за тим, щоб у програмі щось знайшли для себе різні вікові категорії.

Ще один наш підхід – дотримання принципу гендерної рівності. Так, головні герої чоловічої та жіночої статі мають бути репрезентовані принаймні 50 на 50.

Скільки учасників цього року представили свої роботи?

Якщо говорити про учасників Конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми, то кількість заявок була трохи меншою, ніж зазвичай, через об’єктивні обставини, які стосуються воєнного стану, через те, що багато дітей покинули свої домівки і не всі завершили свої роботи. Тим не менш, ми отримали більше 100 заявок із різних куточків України, а також від тих, хто зараз виїхав у інші країни – Велику Британію, Італію, Польщу, Німеччину тощо.

. Їх оцінить професійне журі. Цього року до його складу увійшли режисерка фільму "Стоп-Земля" Катерина Горностай, режисер фільму "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч та акторка Оксана Черкашина, відома за фільмами "Погані дороги" та "Клондайк", який зараз є великим фестивальним гітом.

Ці фільми доступні для перегляду на сайті фестивалю для глядачів з усього світу. За результатами глядацького голосування також оберуть лауреата Призу глядацьких симпатій.

Фіналісти Чілдрен Кінофесту категорії I – від 7 до 10 років: дивіться відео

Фіналісти Чілдрен Кінофесту категорії II – від 11 до 14 років (анімація): дивіться відео

Фіналісти Чілдрен Кінофесту категорії II – від 11 до 14 років (ігрове кіно): дивіться відео

Які фільми з програми дев'ятого Чілдрен Кінофесту варто переглянути кожному українцю?

Ми не маємо сотні фільмів у програмі, а обираємо для міжнародного конкурсу лише сім. Але ми ретельно стежимо, щоб кожен із них був унікальним і мав шанс на приз.

Фільмом-відкриттям, наприклад, у нас була французька анімація "Принцеса драконів". Ця стрічка була презентована на фестивалі в Аннесі. Це історія про дівчинку, яка зростала у родині драконів, але потім вона має потрапити у світ людей, та пройти через певні випробування.

"Принцеса драконів": дивіться трейлер фільму-відкриття

Дуже класна нідерландська стрічка "Місія Нови". У бойової льотчиці завдання потрапити в минуле, щоб запобігти екологічній катастрофі. Але в подорожі в часі є побічний ефект – вона перетворюється на 12-річну дівчинку, і через її вік їй не так вірять ті, до кого вона потрапила.



Кадр з фільму "Місія Нови" / Фото пресслужби Чілдрен Кінофесту-2022

Загалом же багато різних нових стрічок, зі своїми унікальними якостями. Мені складно щось виокремити, усі вони мають сподобатися.

Фестиваль триває: як можна долучитися до Чілдрен Кінофесту-2022

Як можна долучитися до переглядів стрічок Чілдрен Кінофесту?

Це дуже просто: зайти на сайт online.childrenkinofest.com, зареєструватися (є опція реєстрації кількох людей – цілої родини – одразу), обрати стрічку й дивитися. Після перегляду є можливість оцінити фільм і лишити відгук. Найкращий фільм обирається саме глядацьким голосуванням, тому кожен голос важливий, врахований, і впливає на те, хто отримає Ґран-прі Чілдрен Кінофесту.

Дякуємо за розмову. Сподіваємося, що наступного року вдасться провести фестиваль вже в українських кінотеатрах.

Дякую, наступного року буде вже 10-й фестиваль. Ми маємо плани, як його провести. Дуже хотілося б повернутися в українські кінотеатри в усіх великих містах, у тому числі в Харкові, Краматорську, Маріуполі та інших містах, розтрощених чи окупованих зараз. Дуже хотілося б, щоб 10-й Чілдрен Кінофест був у відроджених містах нашої країни.