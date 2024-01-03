Знову болюча втрата: на війні загинув випускник української кіношколи Микола Алексик

Внаслідок російської агресії на війні загинув випускник продюсерської річної програми Микола Алексик. На момент трагедії йому було 29 років.

Молодий чоловік, який успішно завершив навчання в Українській кіношколі та мріяв про кар'єру продюсера, втратив життя в ході війни Росії проти України, як зазначено у повідомленні кіношколи у соціальних мережах.

Дивіться також 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

Микола Алексик захищав Україну на фронті

Після початку широкомасштабної війни, Микола Алексик добровільно вирішив приєднатися до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" у складі Національної гвардії України. Хлопець брав участь у військових операціях на південному та східному напрямках.

Микола залишив незгладимий слід не лише в кіномистецтві, а й у серцях тих, хто цінував його мужність і самовідданість. Висловлюємо глибокі співчуття його родині – мамі та бабусі. Нехай пам'ять про Миколу будить у нас гордість за його подвиг і надихає на мирне майбутнє. Спочивай з миром, справжній герой,

– йдеться в повідомленні кіношколи.

Микола Алексик був студентом української кіношколи

Микола завершив навчання та отримав випускний диплом із продюсерської річної програми Ukrainian Film School.

Він був творчою особистістю, пристрасною до кінематографа, виражав свої почуття у віршах та вміло грав на гітарі. Мріяв про кар'єру у кінобізнесі, але на жаль, Герой України загинув на війні 16 грудня 2023 року.