Вийшов фільм про жителів Маріуполя, які намагалися вижити: "Їхня доля невідома"

Сьогодні, 30 квітня, вийшов короткометражній документальний фільм про блокадний Маріуполь. Стрічка має назву MARIUPOL 2022.

Фільм про Маріуполь у блокаді

Зняв короткометражку головний оператор Маріупольського телебачення Олександр Ратушний. Він під час блокади міста, разом із сім'єю, жив у сховищі Морського ліцею.

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Власне там він зняв фільм про людей, доля яких зараз невідома.

Документальний фільм про Маріуполь під час блокади: дивіться відео

У Маріуполі – катастрофа

Вже понад 2 місяці місто перебуває у блокаді. Україна постійно вимагала у Росії відкрити гуманітарні коридори, щоб забрати з Маріуполя усіх наших людей. Українська делегація навіть була готова поїхати в місто для переговорів за посередництвом будь-якої міжнародної інституції. Однак окупанти не йшли на компроміси.

Напередодні росіяни завдали ударів по військовому шпиталю. Усе, що могло знадобитися постраждалим та хворим, знищено. Не вистачає ні їжі, ні води. Також немає ліків.