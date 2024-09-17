Від творців мультика "Пес Патрон": в Україні вийшла перша серія нового мультсеріалу

Розробники популярного українського мультика "Пес Патрон" представили першу серію нового анімаційного серіалу для дітей про потойбічний світ у Запорізькій області. Мультсеріал "На краю світів" вийшов на YouTube-каналі Patron The Dog.

Режисеркою мультсеріалу “На краю світів” стала Олександра Рубан, яка також працювала над серіалом “Пес Патрон” і нашумівшим релізом “Мавка. Лісова пісня”. Проєкт створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Радимо Втілили шалено складні ролі: 3 українські актори, які стали проривом у кінематографі цього року

В Україні вийшла перша серія нового мультсеріалу "На краю світів"

Перша серія нового мультика розкриває захопливу пригоду родини Коваленків, що складається з татка та його дітей: Фасі, Тасі та маленького Левчика. Сім'я переїжджає з міста до старого будинку в селі "Світи" Запорізької області, який вони успадкували від прабабусі. Неочікувано нова оселя виявляється “готелем” для українських духів та містичних істот, а життя Коваленків перевертається з ніг на голову у той момент, коли татко розпалює піч у будинку.

"На краю світів": дивіться онлайн 1 серію мультсеріалу

Виробництво нового мультика належить продакшену "НЕЦЕТАКІНШЕ", команда якого раніше створила дитячий бестселер українського YouTube "Пес Патрон". Продюсери Юлія Гребеньовська та Дмитро Корженєвський у новому проєкті "На краю світів" мають на меті познайомити дітей ближче з українською унікальною міфологією та фольклором, а також нагадати дорослим глядачам, що таке віра в чудеса.

Прем'єру першої серії "На краю світів" підтримав і Пес Патрон власною собачою персоною. На своїй сторінці в інстаграмі супергерой маленьких українців прокоментував свою причетність до створення мультсеріалу.

Коли справжня дівчинка Фася розповіла мені свою історію, я одразу захотів почути її ще раз, тому що вона така незвично-вражаюча. А коли розповіла вдруге, то я захотів послухати втретє. І тоді в наші з Фасею голови прийшла геніальна ідея! Ми схопили цю ідею і помчали до фей мультика і тепер Фасині пригоди можна не тільки слухати, а й дивитися на моєму YouTube каналі Patron The Dog,

– написав Пес Патрон.

Головний саундтрек мультика – однойменна пісня гурту NAZVA обіцяє стати новим хітом серед маленьких глядачів.

Першу серію анімаційного українського серіалу "На краю світів" про пригоди сім'ї Коваленко можна вже подивитися на YouTube або на сервісі Megogo.