Неочікувані повороти в сюжеті: вийшов трейлер другої частини третього сезону "Бріджертонів"

16 травня справжні любителі кіно завмерли в очікуванні нового сезону "Бріджетонів". Тоді на стримінговій платформі Netflix вийшла перша частина цієї історії.

А вже 13 червня глядачі зможуть побачити продовження. Тим часом Netflix випустив трейлер другої частини третього сезону.

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Вийшов трейлер другої частини третього сезону "Бріджертонів"

З кадрів трейлеру розуміємо, що роман Пенелопи Фезерінгтон і Коліна Бріджертона під загрозою через велику таємницю красуні. Зокрема, перешкодою до їхніх стосунків може стати подвійне життя, яке веде дівчина. Адже, коли усе вище суспільство засинає, прокидається Леді Віслдаун, яка усе бачить та знає.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер другої частини третього сезону

Але лише перегляд нових серій дасть нам відповіді на усі запитання. Тому очікуйте прем'єри та насолоджуйтесь уже улюбленою історією родини Бріджертонів.

Чим закінчилась перша частина третього сезону "Бріджертонів"

Історія Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон досягає своєї вершини. Хлопець зізнається собі та Пенелопі у тому, що шалено у неї закоханий.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер першої частини третього сезону

Перша частина третього сезону закінчується пристрасною сценою у кареті. Схоже, Пенелопа врешті знайшла того, хто покохав її назавжди. Однак для глядачів залишається секретом, яку відповідь вона дасть на пропозицію руки та серця.