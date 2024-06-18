Випадково відзнятий бій: вийшов трейлер фільму "Реал" Олега Сенцова про війну без прикрас
Вийшов перший трейлер документального фільму "Реал" українського режисера Олега Сенцова, відомого своїми попередніми роботами "Номери" та "Носоріг". Стрічка обіцяє стати ще однією вагомою віхою в кар'єрі талановитого режисера.
Режисер також називає стрічку "фільмом, який не є фільмом". У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, що відомо про цю документальну кінокартину.
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Вийшов трейлер фільму "Реал"
Як стверджує сам Олег Сенцов, його новий фільм – це несподівано знятий бій, який призвів до створення повнометражної стрічки. За словами пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", цей фільм відкриває перед глядачами життя на війні без прикрас і фальші.
"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму
Стрічка Сенцова обіцяє бути відвертим та безкомпромісним поглядом на події, що відбуваються у зоні бойових дій.
Як створювалась стрічка "Реал"
З початком повномасштабної війни Росії Олег Сенцов приєднався до українських військ і брав участь у бойових діях на південно-східному фронті.
Улітку 2023 року він випадково зафільмував один з боїв, під час якого його бронетранспортер був уражений противником. Режисер опинився у найближчій траншеї та, використовуючи радіозв'язок, намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом і мав майже вичерпані боєприпаси. Ця подія стала основою для створення фільму під кодовою назвою "Реал".