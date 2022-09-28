Автори змогли передати настрій війни, – військові про фільми в межах туру "Кіно заради Перемоги"

З 19 до 25 вересня в межах Національного туру "Кіно заради Перемоги!" відбулося 114 кінопоказів у 11 областях України та місті Києві. На них були присутні військові, які поділилися своїми враженнями від проєкту.

Покази відбулися у Житомирській, Рівненській, Харківській, Закарпатській, Чернівецькій, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Київській та Вінницькій областях. Всього за період туру з 6 серпня до 25 вересня відбулося 309 кінопоказів у 13 областях України та місті Київ.

Читайте також Добірка фільмів про Харків та Донбас, які покажуть на фестивалі Kharkiv MeetDocs 2022

Відбувся 8-й вікенд Національного туру "Кіно заради Перемоги!"

Один із перших показів Туру відбувся у київському кінотеатрі "Ліра", на котрому команда стрічки презентувала місцевій громаді своє нове кіно "Вітер зі Сходу". З 22 вересня до Туру приєдналась мережа кінотеатрів "Київкінофільм" (7 кінотеатрів).

Серед групи творців Туру були:

Ада Роговцева,

режисерка-постановниця Катерина Степанкова,

продюсер Богдан Жданов,

актор Олександр Кришталь,

сценаристка Віолета Кіртока,

художник-реквізитор Сложинський Ярослав,

військовий консультант Богдан Максименко,

режисер монтажу Михайло Кравченко.

25 вересня відбувся допрем’єрний показ українського фільму Володимира Харченка-Куликовського "Обмін". Українські військові стали першими глядачами, котрі його побачили.

Після ексклюзивного перегляду стрічки військові поспілкуватись зі знімальною групою та поділились своїми враженнями. Серед гостей події були присутні продюсер фільму Євген Дяченко та оператор-постановник Сергій Борденюк, які презентували глядачам своє кіно.

Подібна презентація кінострічок – це не тільки хороша нагода для культурного збагачення військовослужбовців нашої країни, а й можливість посилити свій патріотизм та бойовий дух. Адже в реаліях війни ми розуміємо, що ворог, якого ми бачили на екрані, та ворог, проти якого ми зараз боронимо нашу державу, – ідентичні за своєю підступністю. Тому в авторів стрічки дуже добре вийшло передати атмосферу та настрій війни,

– сказав один із військових.

Воєнна драма режисера Володимира Харченка-Куликовського "Батько" (робоча назва "Обмін") дає відповіді на питання: як віддати батьківський борг по той бік лінії фронту, чому вбиватиме лікар і коли вірити ворогу, чим війна на сході України не схожа на жодну іншу війну у світі?

Головні ролі виконали:

В'ячеслав Довженко;

Єгор Козлов;

Дмитро Лінартович;

Василь Баша;

Ганна Адамович.

Фільм перебуває нині на завершальній стадії виробництва, вихід стрічки в прокат очікується 6 грудня 2022 року.

"Батько" (робоча назва "Обмін") 2022: дивіться трейлер фільму

У Командуванні бригади висловили слова вдячності кінодіячам за культурне збагачення та зміцнення мотивації особового складу Нацгвардії.

Інші покази фільмів у містах та областях України

Бровари, Київська область

"Бобот та енергія Всесвіту";

"Гірська жінка: На війні".

Берегове, Закарпатська область

"Іван Сила".

Коломия, Івано-Франківська область

"Безславні кріпаки";

"Гуцулка Ксеня";

"Мої думки тихі";

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Запоріжжя

"Сторожова Застава";

"Викрадена принцеса".

Вінницька область

"Пригоди козаков";

"Віктор робот";

"Міф";

"Фокстер і Макс";

"Атлантида";

"Пригоди S Миколая";

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке";

"Викрадена Принцеса";

"Черкаси";

"Микита Кожум'яка";

"Безславні кріпаки";

"Додому", "Кіборги";

"Шляхетні волоцюги”;

"Чужа молитва";

"Бобот та енергія Всесвіту";

"11 дітей з Моршина";

"Віддана";

"Східняк";

"Атлантида";

"Захар Беркут";

"Сторожова Застава".

Харків та Харківська область

"Захар Беркут";

"11 дітей з Моршина";

добірка короткометражних фільмів проєкту "Дивись українське!" та фестивалю "Кінобукет".

Львівська область

"Сторожова Застава";

"Заборонений";

"Викрадена принцеса".

Черкаська область

"Черкаси";

"Мати Апостолів";

"Атлантида".

Рівненська область

"Фокстер і Макс";

"Микита Кожум'яка".

Житомир та Житомирська область