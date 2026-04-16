Хто зіграє роль Араґорна у новій частині "Володаря перснів"
- Нова частина "Володаря перснів" вийде 17 грудня 2027 року під режисурою Енді Серкіса.
- Джеймі Дорнан зіграє роль молодого Араґорна, а Ієн Маккеллен та Елайджа Вуд повернуться до ролей Ґендальфа і Фродо відповідно.
17 грудня 2027 року відбудеться прем'єра довгоочікуваного фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума". Це пригодницька стрічка у жанрі епічного фентезі, над якою працює режисер Енді Серкіс.
Серед прихильників уже ширяться чутки та припущення щодо того, хто ж зіграє молодого Араґорна. Видання Variety повідомило, що після презентації майбутнього фільму на конвенції CinemaCon у Лас-Вегасі стало відомо, хто увійде до ключового акторського складу стрічки.
Хто зіграє ключові ролі у фільмі "Володар перснів: Полювання на Ґолума"?
Режисер Енді Серкіс не лише працює над фільмом, а й виконає одну з головних ролей. Він знову втілить Ґолума – істоту зі світу Джона Р. Р. Толкіна, а також Смеаґола, гобіта, якого було спотворено впливом Персня Влади.
До своїх ролей також повернуться Ієн Маккеллен та Елайджа Вуд, які знову зіграють Ґендальфа і Фродо Беґґінса відповідно.
Крім того, у фільмі очікується поява нових персонажів, яких можуть втілити Кейт Вінслет та Лео Вудалл.
Однією з головних інтриг залишалася роль Араґорна. За попередньою інформацією, її виконає Джеймі Дорнан, відомий глядачам за роллю Крістіана Грея у фільмах "П'ятдесят відтінків сірого".
Які події розгортатимуться у фільмі?
Сюжет стрічки зосередиться на пошуках Ґолума – подіях, що передували історії, показаній у "Володарі перснів: Братство персня".
Наразі фільм перебуває на стадії активного виробництва. Прем'єра відбудеться 17 грудня 2027 року, про що повідомили на інстаграм-сторінці New Line Cinema.
Творці поступово розкривають деталі та підігрівають інтерес аудиторії. Очікується, що ця стрічка стане одним із найгучніших фентезі-релізів найближчих років.