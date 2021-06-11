"Володар перснів: війна рогіримів": на екрани вийде аніме за мотивами трилогії

11 червня 2021 , 11:45
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Джерело:

Variety

Warner Bros. та New Line запланували створити оригінальне театральне аніме за мотивами фентезі "Володаря перснів", Коли ми зможемо побачити новий фільм в кінотеатрах – наразі автори проєкту ще не повідомили.

Назва нового фільму

Новий проєкт матиме назву "Володар перснів: війна рогіримів". Про це повідомило американське видання у своєму твіттері.

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Сюжет аніме

Аніме за мотивами трилогії кінорежисера Пітера Джексона, розповість історію про Гельмів яр, а також про короля Рохана на ім'я Хельм, на честь якого був названий яр та який провів більшу частину життя у битвах.

Це буде ще одне епічне зображення світу Дж. Р. Р. Толкіна, про який ніколи раніше не розповідали,
сказав Сем Регістр, президент Warner Bros. Animation.

Відомо, що цей новий проєкт ніяк не буде пов’язаний із серіалом "Володар перснів", який запускає студія Amazon у 2021 році. Фільм з елементами аніме зображатиме події приблизно за 260 років до другого фільму оригінальної трилогії – "Володар перснів: Дві вежі".

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Річард Бренер, президент та креативний директор New Line Cinema заявив: "Шанувальники знають Гельмів яр, як битву на Гелмовій глибині, коли-небудь зняту у фільмах, із залученням багатьох талановитих авторів, зокрема, блискучого Кендзі Каміяма. Ми дуже раді представити нове бачення його історії, яка запросить світову публіку зануритися в багату і складну сагу Середзем'я по-новому".

Автори проєкту

За постановку відповідає автор "Дух в обладунку: Комплекс одинака" Кендзі Каміяма, який також зняв для Netflix аніме "Ультралюдина", а над сценарієм працювали Джеффрі Аддіс і Вілл Меттьюз ("Темний кристал: Доба опору"). Продюсером картини виступить Джозеф Чоу ("Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос").

Всі ми в New Line відчуваємо глибоку прихильність до незвичайного світу, який створив Дж. Р. Р. Толкін, тому можливість знову поринути в Середзем'я разом з командою Warner Bros. Animation – це мрія, що збулася,
– Керолайн Блеквуд, Warner Bros. Animation.

Автор: Наталія Гулій