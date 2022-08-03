Як актори готувалися до ролі ельфів у "Перснях влади": деталі сюжету та фантастичні кадри

Серіал "Володар перснів: Персні влади" вийде 2 вересня 2022 року. Журнал Entertainment Weekly опублікував кадри, на яких можна побачити головних персонажів шоу – ельфів.

Як відомо, актори, які грають у серіалі ельфів, перед зйомками навчалися ковальської справи. Зокрема виконавці ролей Дуріна IV та Диси, правителів гномів, пробували кувати зброю. Назанін Бон'яді, яка зіграла жінку-лікаря Бронвін, вирощувала трави, а Ісмаель Круз, який отримав роль ельфа-воїна Арондира, займався афробразильським бойовим мистецтвом капоейрою і спортом ушу.

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Entertainment Weekly показала нові кадри серіалу "Володар перснів: Персні влади"

На нових кадрах можна побачити власне короля ельфів Гіл-Галад, молодих Елронд і Ґаладріель, творця ельфійських кілець Келебрімбор.

Деталі сюжету

Арондир у серіалі буде звичайним воїном, який буде стежити за людьми на південних кордонах ельфійських земель. Саме там він закохається у Бронвін. Мохноноги Поппі Праудфеллоу та Еланор Брендіфут зустрінуться з людиною, яка впаде на землю з небес, ніби метеорит.

Сестра Ісільдура Еарієн буде архітектором, а сам Ісільдура – моряком, піде за стопами батька, хоч і намагатиметься знайти своє місце під сонцем.

"Володар перснів: Персні Влади": ельфи у серіалі / Фото EW

Що відомо про серіал

Історія у новому проєкті розгортатиметься за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів". Відомо, що Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу.

У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів. Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Маккей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона. Головні ролі у серіалі зіграють:

Ленні Генрі ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"),

Роберт Арамайо ("Гра престолів"),

Назанін Бон'яді ("Готель Мумбаї: протистояння"),

Морфідд Кларк ("Темні матерії", "Дракула") та інші зірки.

Коли чекати серіал

Прем'єра "Перснів влади" відбудеться 2 вересня 2022 року. Шоу можна буде переглянути на стрімінговому сервісі Amazon Prime Video.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться тизер-трейлер онлайн