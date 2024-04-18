Війна стосується кожного, – поліцейський з "20 днів у Маріуполі про скандал на Оскар-2024

Володимир Нікулін – поліцейський, який сприяв у викритті злочинів російських загарбників та відтворенні безжального знищення Маріуполя перед світом. Саме він став тим, хто ризикував своїм життям та безпекою своєї родини, щоб вивезти знімальну групу "20 днів у Маріуполі" з Маріуполя.

Окрім того, Володимира неодноразово можна побачити у фільмі "20 днів у Маріуполі". Це стрічка, яка здобула Оскар-2024 у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Нікулін відреагував на те, що організатори премії вирізали з міжнародної телеверсії нагородження України.

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Володимир Нікулін про скандал на Оскар-2024

Поліцейський каже, що перемога "20 днів у Маріуполі" на Оскарі має велике значення не лише для України. Він вважає, що США і Європа не зможуть відмовчатись від того, що відбувається в нашій країні.

Я не знаю, що стало причиною, що це вирізали, але наразі вирізати історії України, як би там хто не мав бажання, не можна,

– каже Нікулін.

Володимир вважає, що, можливо, це було не навмисно. Він каже, що це міг бути просто редакційний підхід.

Поліцейський згадує, як Мстислав зауважував, що вручення Оскара викликало дуже емоційну реакцію. Його приємно вразила та тиша, яка панувала в залі під час церемонії. Люди реагували, висловлюючи свою підтримку і зацікавленість у цих подіях.

В Європі не може бути чужої війни, я так вважаю особисто... Не може бути такого масштабу чужої війни для них у світі. Тому що ця війна, хто б там не заплющував очі – чи у них, чи навіть у нас – цього не можна робити. Тому що ця війна стосується кожного. Когось прямо, когось далеко. А хто буде ігнорувати, то до нього вона все одно завітає, як би не хотілося,

– вважає Володимир.

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Нікуліним читайте за посиланням.

Чоловік стверджує, що важливо починати з себе і сподіватись, перш за все, на власні сили. Володимир вважає, що кожен з нас, в будь-якому куточку України, повинен пам'ятати про війну.

Попри складнощі, ми повинні зробити все можливе для перемоги, підтримки наших Збройних Сил, всіх, хто перебуває біля лінії фронту, і всіх, хто постраждав від російської агресії.

"20 днів у Маріуполі" не включили у скорочену телеверсію Оскара: що сталось