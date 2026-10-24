Вони були закохані, але так і не стали парами: 5 несподіваних історій Голлівуду

Здавалося б, у Голлівуді з особистим життям усе просто: сподобалася людина – запросив на побачення, закохався – одружився, розлучився – зняв про це фільм. Але навіть знаменитості примудряються роками приховувати почуття, соромитися зробити перший крок або закохуватися в тих, хто вже зайнятий.

24 Канал зібрав 5 історій про знаменитостей, які могли стати парами, але так і не наважилися або не отримали шансу на стосунки.

Кіану Рівз та Сандра Буллок

Кіану Рівз та Сандра Буллок/ Фото IMDB



Після виходу бойовика "Швидкість" у 1994 році глядачі були переконані, що між Кіану Рівзом і Сандрою Буллок щось є. І, як виявилося, не зовсім помилялися.

У 2018 році Буллок зізналася на шоу Еллен Дедженерес, що була закохана в колегу. Через рік Рівз почув це зізнання та повідомив, що теж мав до неї почуття.

Найкумедніше, що обоє навіть не здогадувалися про взаємну симпатію. Замість роману вони отримали багаторічну дружбу. І ще один доказ, що іноді навіть зіркам Голлівуду не завадило б просто поговорити.

Дженніфер Еністон та Девід Швіммер

Дженніфер Еністон та Девід Швіммер / Фото IMDB



Роман Рейчел і Росса став однією з найвідоміших історій кохання на телебаченні. Але мало хто здогадувався, що між виконавцями головних ролей теж були почуття. Під час спеціального випуску "Друзі: Возз'єднання" у 2021 році Девід Швіммер зізнався, що був закоханий у Дженніфер Еністон. Акторка підтвердила, що симпатія була взаємною.

Однак щоразу, коли вони могли зблизитися, хтось уже перебував у стосунках. Тому роман так і не відбувся. Ба більше, колеги розповіли, що під час перерв між зйомками могли обійматися і засинати разом на дивані. Решта акторів давно підозрювала, що між ними щось відбувається.

Ніколь Кідман та Джиммі Феллон

Ніколь Кідман та Джиммі Феллон / Фото Theo Wargo



У 2015 році акторка розповіла Джиммі Феллону, що багато років тому їхній спільний знайомий організував їм побачення.

Кідман прийшла до квартири ведучого, але той практично не розмовляв із нею, а потім узагалі ввімкнув відеогру. Акторка вирішила, що зовсім йому не подобається, і пішла.

Найцікавіше, що Феллон навіть не зрозумів, що це було побачення. Про втрачену можливість він дізнався лише через багато років – просто під час власного шоу.

Том Генкс та Елізабет Перкінс

Том Генкс та Елізабет Перкінс / Фото IMDB



Під час зйомок комедії "Великий" 1988 року Елізабет Перкінс закохалася у свого екранного партнера Тома Генкса. Акторка пізніше розповіла, що їхній поцілунок у фільмі залишився одним із її найприємніших романтичних спогадів зі знімального майданчика.

Однак на той момент Генкс уже зустрічався з Рітою Вілсон, яка згодом стала його дружиною.

Ешлі Грін та Джексон Ретбоун



Ешлі Грін та Джексон Ретбоун / Фото відкриті джерела



Ешлі Грін та Джексон РетбоунУ "Сутінках" Ешлі Грін і Джексон Ретбоун зіграли закохану вампірську пару Еліс та Джаспера. Але романтичні почуття акторки не закінчувалися після команди режисера "Знято!".

У 2022 році Грін зізналася, що була сильно закохана в Ретбоуна під час роботи над франшизою. Її підкорили його зовнішність, південні манери та музичний талант. До того ж актор навчив її танцювати свінг. Щоправда, Ешлі підозрювала, що Джексон не відповідає їй взаємністю.

Раніше ми розповідали про акторів, які кардинально змінились заради ролі.