"Вони тупі, вбухані раби, які щиро ненавидять нас": Олена Мозгова про російських загарбників

Українська продюсерка Олена Мозгова емоційно висловилася про російських окупантів. Вона зазначила, що росіяни ненавидять українців за наші силу, любов та гідність, якої у них ніколи не було.

Олега Мозгова про російських загарбників

Продюсерка назвала російських окупантів тупими, вбуханими. За її словами, вони "сидять мовчки у своїх обдертих будках, бухають бражку, занюхуючи смердючим шматком ковбаси, і дивляться свій гі**ящик".

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Олена Мозгова розповіла, що спочатку росіяни не розуміли, навіщо нам Європа та демократія, а тепер вони нас за це ненавидять, знищують і продовжуватимуть це робити.

У нас є лише один шлях до миру – це шлях через перемогу! Жодні мирні угоди тут не допоможуть. Вони просто відійдуть, передихнуть та нападуть знову,

– написала Олена.

Повний текст повідомлення Олеги Мозгової у фейсбуці:

"Думки вголос..

Їм є за що нас ненавидіти.. вони тупі, вбухані раби, які щиро ненавидять нас, за силу нашу, за любов до свободи, за гідність нашу, за все те, чого у них немає на генному рівні...

У більшості вони сидять мовчки у своїх обдертих конурах, бухають бражку занюхуючи смердючим шматом ковбаси й дивляться свій гівноящик і все в цілому їх влаштовує..

І вони хочуть, щоб і ми так сиділи... спочатку вони просто не розуміли, навіщо нам та Європа, яка на* ще демократія... все ж і так норм... сидіть ха*ли і нє шатайтє лодку... а тепер вони нас за це ненавидять і тому нищать, вбивають і будуть це робити знову і знову...

У нас є тільки один шляху до миру, – це шлях через Перемогу!

Жодні мирні угоди тут не допоможуть, вони просто відійдуть, перепочинуть і нападуть знову... і так по колу…

Щоб розірвати коло сансари, потрібно спокутувати погану карму за допомогою страждань і благих діянь…

Стражданнями ми вже спокутували, а благим діянням буде звільнення планети від цієї гнилої пухлини на мапі світу".